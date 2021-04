Caldas y Arcos da Condesa mejoran su administración electrónica con dos convenios

La Diputación de Pontevedra acaba de aprobar dos convenios con el Concello de Caldas y con la entidad local menor Arcos da Condesa que permitirán mejorar de forma sustancial la administración electrónica.





De hecho con estos convenios se prevé la implantación, formación, soporte y mantenimiento de una solución administrativa electrónica. De esta forma se mejora la eficiencia administrativa, se incrementa la transparencia y la participación y se garantizan los servicios digitales fácilmente utilizables. También es un buen modelo para mejorar la seguridad jurídica.





El teniente de alcalde de Caldas y diputado Manuel González destacó el esfuerzo realizado por la administración provincial y recordó que “na Axenda España dixital 2025 se marca un eixo específico sobre a transformación dixital do sector público que no marco do Plan de Recuperación e Resiliencia busca lograr unha administración modernizada a través dunha dixitalización transversal que actúe como tractor dos cambios tecnolóxicos”.





Hizo especial mención a que “o Concello vai apostar por afondar na dixitalización de acordo coa Axenda 2025 e tentando aproveitar os fondos europeos”.