Varios brotes de Covid-19 vinculados entre sí en A Pobra ya suman una treintena de casos positivos

El área sanitaria de Santiago-O Barbanza comunicó a última hora de ayer que hasta el próximo miércoles se realizará un cribado masivo en A Pobra do Caramiñal, a raíz de varios brotes de Covid-19 que se registraron en esta villa barbanzana y que han provocado que en los últimos día pasase de no tener ningún caso a rondar la treintena. Fuentes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) indicaron que este incremento de casos positivos, que ayer ya alcanzaban los 29 en diferentes brotes, se ha podido confirmar finalmente que están vinculados entre sí, y que pudieron tener su origen en la celebración de un cumpleaños. Además, hicieron referencia al cribado que se está realizando y que afecta a diferentes sectores de la localidad, entre ellos el de la hostelería. Además, también se realiza un cribado poblacional entre 25 y 65 años, por lo que en total serán citadas cerca de 6.700 personas del municipio pobrense. La cita se está realizando vía SMS indicando a los convocados que deberán acudir un día y a una hora determinados al Hospital do Barbanza), y se ruega que Se respete la cita para evitar aglomeraciones.

Ello se produce después de que el miércoles se detectaron diez casos, una cifra que 24 horas después se elevó a 17, y que siguiera subiendo a 22, según dio a conocer el alcalde, y por la tarde se llegase a 29. El mandatario local manifestó que "a situación é preocupante" y que "só nos queda colaborar e achegarnos o día que nos citen ao Hospital do Barbanza" y "aguantar e actuar con responsabilidade". El regidor local dio a conocer que publicarán un bando lo antes posible con medidas extraordinarias, similar al de diciembre. "Sobra dicir que as precaucións deben ser máximas dende xa", puntualizó.

Hay que añadir, además, que junto a los 29 casos positivos detectados, la incidencia acumulada en el municipio pobrense supera ya los 300 casos por cada 100.000 habitantes.