El PSOE recurre la lista de Ayuso por considerar "irregular" la inclusión de Toni Cantó

El PSOE-M interpuso un recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid que aceptó la lista de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, pese a haber sido previamente denunciada por los socialistas al incluir en ella a Toni Cantó y Agustín Conde, según confirmaron fuentes socialistas.





En el recurso, el PSOE estima que "la condición de elector y elegible, no se habría producido, no solo no antes del 1 de enero sino una vez convocadas las elecciones después del 11 de marzo".





Además, indican que "los cambios de empadronamiento entre distintas circunscripciones electorales con fecha posterior al cierre censal del 1 de enero de 2021 no pueden considerarse de cara al proceso electoral en curso para las elecciones de 4 de mayo de 2021, sin que aquellos que, por tanto, no puedan reunir la condición de electores, puedan reunir la condición de elegibles, concurriendo en ellos causa de inelegibilidad".





Asimismo, para el PSOE "el mero cambio de residencia después del cierre del censo no tiene efecto alguno para revestir a los candidatos de la condición de elector ni de elegible".





Por ello, solicitan diligencias de pruebas urgentes que se solicite a la Oficina del censo electoral certificado sobre la inclusión o no de Toni Cantó y Agustín Conde en el censo electoral cerrado a 1 de enero de 2021; se solicite al Instituto Nacional de Estadística certificado sobre donde constan empadronados y desde cuando, se solicite a los municipios donde aparecen domiciliados en sus DNI y se proceda a la averiguación domiciliaria de ambos a través del Punto Neutro Judicial a fin de constatar desde qué fecha figuran empadronados en la Comunidad de Madrid.