Igor "El ruso": "Disparé contra los dos guardias civiles porque no podía dejar mi Biblia"

Norbert Feher, alias Igor "El ruso", presunto autor del triple crimen de Andorra, declaró que el 14 de diciembre de 2017 tuvo que disparar contra los agentes de la Guardia Civil, Víctor Jesús Caballero y Víctor Romero, porque tenía que salvar una Biblia que llevaba en una mochila que había dejado en el vehículo que robó al ganadero José Luis Iranzo, y con el que pretendía huir.





Así señaló lo siguiente: "No tenía intención de matarles, tenía mi Biblia en el coche, no la podía dejar, por eso no huí, no tenía otra manera de recuperar la Biblia".





Feher declaró este lunes en italiano, con la ayuda de una intérprete, aunque ha contestado alguna pregunta en español, y entró en contradicciones respecto a la declaración que prestó en el Juzgado de Alcañiz cuando fue detenido. El acusado, en referencia a los agentes de la Benemérita, señaló lo siguiente: "No tenía intención de matarles porque sino les hubiera disparado a la cabeza y si no hubiera sido por la Biblia que había puesto ya en el coche habría huido y estarían vivos".





Para él, la Biblia es un "libro sagrado, es la salvación" y llegó a decir que "el cuerpo es un contenedor y lo que es inmortal es el alma".





Feher añadió que no sabía que eran guardias civiles las dos personas que llegaron en un coche al "Mas del Zumino", y que lo supo más tarde viendo la documentación de uno de ellos que estaba en una mochila que había cogido de este vehículo. Disparó contra ellos con una Beretta y con una Smith & Wesson.





La misma tarde de ese 14 de diciembre, pocos minutos antes, había disparado también con el ganadero y agricultor, José Luis Iranzo. A preguntas del letrado de la familia Iranzo, Enrique Trebolle, dijo que el 13 de diciembre entró por primer vez en el "Mas del Saso" porque estaba buscando un rifle de gran calibre que creía que alguien guardaba allí, y accedió por la puerta que estaba abierta. Como no lo encontró se llevó unas bebidas y una tienda de campaña y volvió al día siguiente para ver si se había dejado un cinturón con municiones que se le había extraviado.





En esa segunda ocasión penetró al interior de la finca forzando una ventana. Sobre las 18.30 horas, José Luis Iranzo llegó a su masico y Feher vió las luces del coche. "Le disparé desde dentro a fuera y le dí primero en el brazó, no pensé en dispararle solo hacer un disparo al aire". El acusado añadió que el primer disparo fue "a modo de aviso" y que tuvo que disparar de nuevo porque quería salir de allí.





Igor "El ruso" efectuó dos disparos a Iranzo con una Beretta, que había robado el 30 de marzo de 2017 en Ferrara (Italia) a un agente de policía provincial, al que hirió de gravedad tras matar a otro agente. Por estos hechos pesa sobre él una condena de cadena perpetua.





En un principió, Feher, según su propia declaración creyó escuchar el ruido de un arma, pero luego vió que Iranzo no llevaba ningún arma, aunque portaba algo en la mano. "Si hubiese llegado Iranzo tres o cuatro minutos más tarde no hubiera pasado nada", apostilló.





A continuación, se apoderó del coche de Iranzo, un Mitsubishi pickup, con el que se trasladó al "Mas de Zumino", donde se produjo el tiroteo con los dos agentes de la Guardia Civil.





Feher declaró: "No tenía nada contra estas tres personas, ha sido el destino, han sido casualidades".