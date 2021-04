Un juez anula la multa de la Policía Local de Sanxenxo a una mujer sin mascarilla

Un problema de competencias ha librado a una mujer sancionada el pasado verano en Sanxenxo de tener que abonar una multa de 100 euros por no ponerse la mascarilla mientras estaba en la vía pública. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo considera que la Policía Local, que fue la que impuso la multa, no tenía competencias para ejecutar este tipo de sanciones relacionadas con la salud pública. Y es que según el juez que firma la sentencia la competencia de los concellos para interponer este tipo de sanciones empezó a entrar en vigor a partir del 25 de febrero de este mismo año -cuando entró en vigor la Lei de Saúde Pública de Galicia- y no antes. Eso sí, el juez entiende que la mujer que estaba sin mascarilla en el entorno de un pub en Sanxenxo el pasado mes de julio era culpable de no llevarla, pese a que ella misma justificó este acto alegando que estaba fumando, guardando la distancia y que por lo tanto lo que estaba haciendo era incompatible con llevar la máscara puesta.





En todo caso el juez concluye en el fallo, que no admite recurso ante una instancia superior, que hasta la reciente reforma de la Lei de Saúde de Galicia la competencia para imponer este tipo de multas era de la Xunta y no de los concellos. Por lo tanto esta cuestión de competencias pone en jaque las sanciones interpuestas antes del pasado 25 de febrero.





Restricciones

Por el momento la mascarilla sigue siendo obligatoria para combatir una pandemia que sigue dejando casos positivos en las tres comarcas de la Ría de Arousa. El Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia en la crisis sanitaria del coronavirus acordó en la reunión de ayer subir al nivel alto de restricciones a los concellos de Meaño, Ribadumia, Vilanova y Ribeira. Los cuatro estaban hace unos días en nivel medio, pero la evolución sanitaria ha determinado que a partir del viernes mantengan -entre otras cuestiones- la hostelería solo abierta en terrazas. Los habitantes de los cuatro concellos tienen libertad de movimientos, dado que el nivel máximo de restricciones solo sigue activado en O Grove y en A Pobra, con la hostelería totalmente cerrada y con la prohibición de entrar o salir de la localidad salvo causa debidamente justificada. Las buenas noticias son para Boiro que después de estar en el nivel alto se baja al medio junto a otras localidades como son Cambados, Catoira, Vilagarcía, A Illa, Meis y Sanxenxo. Se suma a este listado Rianxo. En este nivel la hostelería tiene control de aforo con un 30 % en el interior y un 50 % en terraza.





En cuanto a la evolución de casos en el área sanitaria son 440 las personas positivas en el área, de las cuales 24 están ingresadas en planta -6 en O Salnés- y otras 5 en la UCI de Montecelo.