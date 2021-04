Los desayunos más suculentos para empezar bien el día en la ciudad

Desayunar es para muchos un placer y para los más profesionales hacerlo fuera de casa es un auténtico deleite. Los bares y cafeterías cada vez se esfuerzan más por ofrecer un amplio abanico de posibilidades en los que el salado se va imponiendo al dulce. El concepto café, zumo y tostada tradicional se va quedando atrás y los consumidores apuestan cada vez más por propuestas healthy y, de optar por la bollería, lo hacen eligiendo una más artesanal. Los más foodies cada vez invierten más en el desayuno, que desde siempre se ha postulado como la comida más importante del día. Gastroideal ha estado en seis locales de A Coruña que destacan por sus diferentes propuestas para los que se levantan con ganas de disfrutar del primer bocado de la jornada.

Waco Coffee (C/ Alameda, 22)









Los huevos benedict de Waco Coffee son puro espectáculo y es difícil resistirse a empezar el día así. El local de la calle Alameda tiene una carta variada de desayunos pero, sin duda, este plato es el mejor valorado. Se trata de huevo pochado en pan de brioche con salsa holandesa. Se puede pedir con aguacate, bacon, salmón o pulled pork y viene acompañado con una ensalada de brotes, nueces y cítricos. El precio de este desayuno con café es de 9 euros.





Veracruz Boutique (Avenida Finisterrre, 3)









Pocos pueden resistirse a los croissants de mantequilla de Pablo Morales que con su marca Habaziro deleita el paladar de los que se pasen también por Veracruz Boutique. La pastelería y bollería artesanal del local de Matogrande está también disponible en la avenida Finisterre. Pero la opción salada no se queda atrás. Entre los bestseller de este local se encuentra su tostada ibérica que se puede convertir en desayuno completo con zumo de naranja natural y café. El precio de los desayunos oscila entre los 2,75 y los 5,50 euros.





Sanbrandán Lunch (Plaza de Tabacos, 4 y C/Juan Flórez, 2)









Sanbrandán también se ha enfocado en los desayunos saludables en los que el protagonismo indiscutible se lo lleva la amplia variedad de panes. Con precios a partir de 1,95 euros, sus clientes pueden disfrutar de un almuerzo recién hecho que incluye una bebida caliente y una tostada de pan de las múltiples variedades de las que disponen como espelta, centeno, multicereal, avena, maíz, trigo o chía, entre otros. Siempre acompañado por AOVE, tomate natural, mantequilla, queso untable ecológico o miel gallega. Además, los zumos de naranja natural o los licuados recién hechos se han convertido en los bestseller de estos locales.





Pandelino (C/ Rosalía de Castro, 7)









En un listado de desayunos en la ciudad no puede faltar Pandelino que desde hace diez años ha hecho de la primera comida del día un eterno deleite. La selección de panes especiales de masa madre hace que la carta de tostadas sea espectacular, pero también ofrece los afamados bowls saludables de açaí o yogurt con todo tipo de frutas de temporada. La bollería francesa que ellos mismos hornean es otro de los must de Pandelino, en el que tampoco faltan las tostas, huevos y cazuelas para los que no perdonan el salado en su primera comida del día.





Leviandier (C/ Rosalía de Castro, 4)









El obrador de Pablo Pizarro cada vez es más diverso y los desayunos se han convertido en todo un deleite para los sentidos gracias también a la buena mano del chef Pedro Ramos. Todo se hace en el corazón de Leviandier que ha reforzado su carta de desayunos. Desde bizcochos, bollería de mantequilla a sus famosos Pedriños (masa de dónuts casera rellena de crema, chocolate o dulce de leche) pero sin olvidar que lo salado ahora está de moda. Tanto el sándwich mixto como los huevos benedict son un recurrente para empezar el día para los clientes de Leviandier. Estas delicias se acompañan de una amplia variedad de zumos naturales y, por supuesto, el café que nunca puede faltar. El precio medio de los desayunos es de 8 euros.





Sweet Place (C/Riego de Agua,2)









Para los que busquen algo diferente y deseen regalar un desayuno deben acudir a Sweet Place. Su cesta de desayuno incluye dos piezas de bollería, un smoothie de frutas, dos cupcakes, dos brownies, galletitas, gominolas, un bagel y un peluche. El precio de la cesta es de 39,50 e incluye el envío. Además en su local de Riego de Agua es difícil resistirse a cualquier hora en la amplia gama de cupecakes que son sello del local.