Oro para Tono Campos y platas para Fernando Busto y María Pérez

El río Lérez en Pontevedra acogió ayer la primera jornada del XXV Campeonato de España de Maratón en el que de nuevo los canoístas arousanos fueron los grandes dominadores copando los primeros puestos de las pruebas individuales y consiguiendo sus pasaportes para el Europeo que se celebrará en julio en Moscú (del 8 al 11). En categoría absoluta masculina C1 Tono Campos se proclamó campeón de España tras emplear un tiempo de 1:56:06.81 en recorrer los más de 26 kilómetros de trazado, superando en 16 segundos a Fernando Busto (As Torres), que al lograr el subcampeonato logra su pase al Europeo. El otro gran favorito y compañero de Campos en el Breogan, Diego Romero, no pudo finalizar la prueba.













En categoría absoluta femenina C1, María Pérez repitió el resultado del viernes, cuando fue segunda en “race short” por detrás de Jeniffer Casal. Ayer se colgó la plata por detrás de la pontevedresa, que la aventajó en 1:46 después de 19 kilómetros, por lo que también sella su billete para el Europeo de Moscú en esta disciplina. En C1 Sub 23 femenino, Ana de Fonseca (Náutico de Pontecesures) fue segunda por detrás de Noelia Sánchez (Club Madrileño) sobre 15.400 metros de recorrido. En C1 juvenil femenino, Rosalía García, de As Torres, también fue segunda a 21 segundos de la ganadora Anna Gorinsky sobre una distancia de 11.800 metros. Además en cadete K2 mixta ganaron Antón Dorado y Lucía Tenreiro, del Piragüismo A Illa. En cadete C1 ganó Pedro Torrado, del As Torres, y en mujeres lo hizo Natalia Varela, del Pontecesures, por delante de su compañera Nerea Novo. En K2 mixto cadete Alba VÁzquez y Brian Perez, del Náutico O Muiño, fueron bronce.









Hoy finaliza el Campeonato de España con la disputa de embarcaciones dobles, de C2 y K2.