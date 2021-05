Fin a la buena racha en A Senra

El Ribadumia vio cortada su buena racha en A Senra al perder ayer ante el Fisterra por 1-2 en un partido en el que se adelantó con gol tempranero de Javi Domingo y tuvo controlado y dominado durante la primera media hora, pero se le escapó al encajar antes del descanso y mediada la segunda parte. Esta derrota mantiene al Ribadumia en puestos de descenso y engancha de lleno a pelea por salvarse a su rival, que se sitúa a 5 puntos de los aurinegros una vez finalizada la primera vuelta de esta fase de permanencia.





La lluvia dio una tregua durante el partido, pero no el viento, que obligó a ambos equipos a apostar por echar el balón al piso y combinar. El Fisterra tuvo una ocasión clarísima cuando no se habían consumido los primeros cien segundos de partido. Álex Ramos filtró un pase profundo sobre la carrera de Adrián Makaay, cuyo remate ya dentro del área lo repelió el larguero. De lo que pudo ser el 0-1 se pasó al 1-0 solo tres minutos después, en el primer córner para los locales. Lanzó desde la derecha Óscar Martínez al punto de penalti y marcó de cabeza Javi Domingo con un buen remate y libre de marca.





Con el marcador y el viento a favor el Ribadumia comenzó a imponer su propuesta, combinando en corto y llegando por bandas, sobre todo por la izquierda. Giráldez empezó su “clinic” particular en la medular, rompiendo la presión con pases, regates y conducciones y el Fisterra sufrió.





Solo le faltó acierto y una mejor toma de decisiones en la finalización a los aurinegros. Tuvo varias llegadas claras. En el 14 remató fuera Monchito tras centro de Diego Abal después de una triangulación entre Giráldez y Hugo. En el 17 estuvo cerca de marcar Hugo desde treinta metros con el meta Julián adelantado, pero este salvó in extremis alejado de su portería. En el 19 remató Óscar Iglesias desde la frontal y, tras rozar ligeramente en un defensa, el balón estuvo cerca de colarse por la escuadra. El Ribadumia tenía el partido controlado, pero le faltaba encarrilarlo con otro gol. Charles de cabeza a centro de Diego Abal, tras otra gran acción de Giráldez, tuvo otra ocasión.





En los últimos diez minutos de la primera parte el Fisterra empezó a tener más el balón. Apareció Julián López en la iniciación para ordenar el juego. Y en una acción aislada el equipo de Juan Porrúa empató. El lateral izquierdo Nathaniel puso un gran centro desde tres cuartos de campo que dejó delante del portero a Juan Porrúa, que marcó de certero remate. El 1-1 espoleó al Fisterra, que incluso tuvo otra opción en el 43 tras un robo en campo contrario que finalizó Álex Ramos con un remate inocente en carrera entrando en área a las manos de Pazos.





Luis Carro, entrenador del Ribadumia

“La clave estuvo en no haber cerrado el partido en el primer tiempo”

“Nos faltó acierto cuando dominamos. No podemos generar tanto para coger poca bolsa. Estamos continuamente asumiendo riesgos y exponiéndonos porque creemos que es lo que nos lleva a generar fútbol, pero si no consigues abrir ventaja en el marcador tienes el partido abierto”, lamentó Luis Carro. “Contra un equipo así, lo peor que podía pasar era que se pusieran por delante o que te igualaran el partido. Luego llevaron el partido a lo emocional y el partido ahí se rompe si no eres capaz de igualarlo. Los dos goles que encajamos son evitables. Si encajas ese tipo de goles es que no mereces otra cosa en Tercera División. En el primero nos sacan un centro fácil desde un lateral incorporado, mal perfilados... Y el segundo se explica solo porque fue de infantiles”, dice el técnico local.

“La clave estuvo en no haberlo cerrado en el primer tiempo porque el partido se puso donde ellos querían. En el segundo tiempo era muy difícil tener el control del partido porque asumimos riesgos y el partido estaba roto”. El Ribadumia sigue en descenso, pero aún quedan seis partidos. “El margen de error ahora se reduce, pero hay que convivir con ello. Si queremos salvarnos tenemos que vivir al límite y sufrir todos los partidos y posiblemente, si nos vamos a salvar, no se decidirá hasta la o la última jornada”.





En la reanudación empezó mejor el Fisterra, con más mordiente y adelantando su posicionamiento con el viento a favor. Luis Carro no tardó en mover el banquillo con la entrada de Álex Fernández. Los visitantes completaron la remontada mediada la segunda parte con un gol olímpico de Álex Ramos. Lanzó desde la izquierda a pierna cambiado al primer palo, donde Hugo Soto optó por agacharse en vez de despejar, el balón botó en área pequeña y sorprendió al meta Pazos, sin tiempo para reaccionar. Por debajo en el marcador Luis Carro volvió a mover ficha con un doble cambio, dando entrada a Matos y Fandiño. La modificación surtió efecto y el equipo local comenzó a dominar y a generar ocasiones. La más clara la tuvo Charles en el 79, tras un pase al espacio sobre Álex Fernández, que le ganó la acción el área a Aarón Fernández. El central visitante derribó al vigués, que pese a todo puso el pase la muerte a Charles, que no acertó en área pequeña mientras el banquillo local protestó mucho la jugada, pidiendo el penalti.





En los últimos diez minutos el partido se abrió por completo, con ocasiones tanto para el empate como el 1-3. A la contra en el minuto 83 el Fisterra tuvo la sentencia. Álex Ramos recortó en área a Javi Domingo y su remate en potencia lo repelió Roberto Pazos. En el minuto 88 en un córner el Ribadumia tuvo otra opción muy clara en un remate de Charles picado que se perdió rozando el poste. Ya en el 93 Lobelos perdonó el 1-3 a pase de Ramos en área pequeña.





Al final el Ribadumia, después de seis partidos invicto en casa, vio como se les escaparon estos tres puntos que le obligan a no fallar la próxima semana de nuevo en A Senra ante el As Pontes.