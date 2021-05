Vilagarcía presenta una veintena de denuncias tras el primer fin de semana sin estado de alarma

El primer fin de semana sin Estado de Alarma también dejó imágenes de infracciones y cierto desfase, sobre todo en algunas zonas concretas, en Vilagarcía. En concreto, la Policía Local propuso para sanción veinte denuncias por diversos incumplimientos, la mayoría (13) a particulares.





La lista comienza el sábado 8 con la denuncia de un vecino de Vilanova que se saltó el cierre perimetral de su municipio para ir de bares por Vilagarcía. Los agentes también cursaron denuncia contra un hombre que consumía alcohol en la vía pública, actividad que no está permitida, y que se negó a identificarse pese a que fue requerido para ello. Además, otras tres personas fueron denunciadas a distintas horas de la tarde por no llevar puesta la mascarilla y también se cursaron siete denuncias de reuniones de personas no convivientes. En cuanto a los locales de hostelería, fueron siete los propuestos para sanción, sobre todo por aforos y distancias de seguridad aunque también por no tener permiso para la instalación de terrazas.





También en Cambados se llevaron a cabo controles de la normativa sanitaria de prevención del coronavirus que derivaron en tres propuestas para sanción, dos de ellas el sábado y, principalmente, por incumplir el cierre perimetral.





Evolución por municipios

Mientras tanto, la evolución de la comarca de O Salnés fue bastante positiva durante la jornada de ayer, con la excepción de Cambados que suma dos nuevos casos y bate otro récord al alcanzar los 94. El municipio albariño acogió ayer un cribado poblacional y hoy se llevará a cabo otro en el Salón Peña, aunque en este caso afectará a todos los miembros de la Confraría de Pescadores, sobre un millar de personas.





En cuanto al resto, Vilagarcía baja dos casos y tiene 65. La misma cifra resta Ribadumia, que tiene cinco positivos activos. El resto se mantienen: Sanxenxo con 8, O Grove con 4, A Illa con 2, Vilanova con 40 y Meis libre de covid, por el momento.





En las comarcas de Ulla- Umia y O Barbanza no hay datos del número total de positivos activos, pero la incidencia es preocupante en Cuntis y Ribeira, donde se sitúa en el tramo de 150 a 250 casos por cada cien mil habitantes.





El Sergas ya dio los resultados del cribado realizado en el recinto ferial de Fexdega, en Vilagarcía, al que acudieron 2.694 de los 4.800 citados, es decir, el 56,13 por ciento. De estos, cuatro dieron positivos en covid-19. El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, destacó que el cribado en el municipio sirvió para detectar un brote en una empresa.





Subida en la UCI

En cuanto a la situación en los hospitales, en el área de Pontevedra- O Salnés se registra un ligero incremento de la ocupación de la UCI de Montecelo, que tiene ya nueve pacientes con el virus. En planta hay 26 ingresados, de los cuales diez están en el Hospital do Salnés.. En cuanto al conjunto de casos, suman 482, seis menos que el día anterior tras producirse 24 altas y 18 contagios durante la última jornada.





En el área de Santiago- O Barbanza son 406 los pacientes con infección activa, de los cuales 16 se encuentran hospitalizados mientras que 3 están en la UCI..





Al mismo tiempo, continúa la campaña de vacunación. Durante la jornada de hoy se suministrarán en Fexdega 1.100 dosis de Pfizer a menores de 60 años.