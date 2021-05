La Diputación lanza un plan de 47,2 millones para “reactivar” la economía provincial post-covid

La Diputación de Pontevedra presentó ayer el Plan de Inversiones Públicas para la Reactivación de la Provincia, “ReacPon”, que, con 47,2 millones de euros supone la “maior inversión pública da historia” de la institución cuyo objetivo es “xerar actividade e crear ou manter o emprego”, ayudando a la “transformación do territorio para paliar as consecuencias do covid”. Además se suma a los 168 millones del presupuesto provincial para 2021.





Esta iniciativa contará con dos programas: uno de 20 millones dirigido a los concellos y otro a la dotación de la institución provincial, que asciende a 27,2. Ambos serán financiados con remanentes y una deuda de 20 millones de euros, pero, según la presidenta, Carmela Silva, se trata de un endeudamiento “totalmente asumible” pues “temos débeda cero, solvencia financeira e sobre todo unha obriga coas veciños, poñer recursos á súa disposición para impulsar o desenvolvemento”. El procedimiento está avanzado y se llevará al pleno de este mes para su aprobación, incluyendo las bases para optar a los recursos destinados a los ayuntamientos.





Silva presentó el plan con el vicepresidente, César Mosquera, y juntos detallaron que “ReacPon Deputación” se destinará a transformar los servicios y las dotaciones de esta administración con los criterios de modernización, sostenibilidad, digitalización. Así, entre sus objetivos están una mayor inversión en las carreteras provinciales (2 millones de euros) y en los concellos (3,4 millones); una apuesta por el Museo de Pontevedra (4,4 millones); la restauración medioambiental de la Xunqueira de Alba (3 millones); el Plan Revitaliza de compostaje (2,3 millones) y la mejora energética y digitalización de las edificaciones provinciales (600.000 euros). También una mayor apuesta por el empleo y por la cohesión social, nuevos instrumentos para la dinamización cultural y deportiva, mecanismos para la implantación del teletrabajo y la apuesta por la cooperación transfronteriza, entre otras cuestiones.





En cuanto a “ReacPon Concellos”, está destinado a concellos de menos de 50.000 habitantes, que tendrá que cofinanciar algunos proyectos en función de su población y capacidad económica, según Mosquera. Incluye tres vías: la rehabilitación de edificios e instalaciones municipales, la construcción de nuevos equipamientos y dotaciones y la recuperación, mejora, urbanización o reurbanización de espacios públicos con el objetivo de darles un uso plural y amable y de fomentar la estancia y las movilidades alternativas. “É o momento de ser valentes e poñer recursos a disposición da cidadanía”, añadió la presidenta.





“Que o impacto sexa xa”

Mosquera expuso que con este plan de reactivación, el presupuesto de la institución para 2021 asciende a 215 millones de euros e indicó que están “francamente contentos” con esta propuesta “polo que implica sacar adiante un plan destas dimensiones”. “Queremos que o impacto na economía sexa xa, que os proxectos se desarrolen en 2021”, añadió.





Silva explicó que “ReacPon” pretende dinamizar la economía y colaborar en la recuperación tras la pandemia, activando “políticas anticíclicas, máis dotacións e equipamientos sostibles nos concellos e avanzando na consecución dos obxectivos da Axenda 2030” y en las líneas maestras definidas para los fondos europeos Next Generation. “Non queriamos esperar, porque a provincia de Pontevedra non pode esperar”, insistió la presidenta.