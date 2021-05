IPdeR se suma a la solicitud de dimisión para una concejada del PP de Ribeira por permitir una fiesta en un local suyo

Rosa García Pose, líder de Iniciativa Progresista de Ribeira (IPdeR) acaba de hacer público a través de sus redes sociales su petición de dimisión por parte de la concejala del equipo de gobierno municipal después de prestar un local de su propiedad para que su hijo celebrase una fiesta de cumpleaños, "que se desmadrou, na que habia moita máis xente que a permitida e os veciños denunciaron". Y añade que cuando llegó la Policía muchos de ellos escaparon pero que, aún así, encontraron a mmuchos en la fiesta, procediendo a la identificación y desalojo de 25 jóvenes, casi todos ellos menores de edad.





García Pose manifiesta que se siente "moi triste e decepcionada" por unos hechos que demuestran "unha falla de responsabilidade total", y añade que "non vale con pedir perdon", por lo que solicita su dimisión, argumentando que "cando un ten responsabilidades politicas ten que saber o que non pode facer". La cabeza visible de IPdeR agrega que en Ribeira aumentan los casos de Covid-19, los hosteleros están preocupados por si tienen que cerraar "e alguen con responsabilidades politicas saltandose as normas".