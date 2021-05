Margarita Robles avisa a Marruecos: "No vamos a aceptar el más mínimo chantaje, con España no se juega"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado este jueves a Marruecos de estar sometiendo a España a un "chantaje" en la frontera con Ceuta vulnerando las normas del derecho internacional. "No vamos a aceptar el más mínimo chantaje ni cuestionamiento de la integridad territorial", ha advertido.







"No vamos a aceptar chantajes, la integridad de España no es negociable ni está en juego y vamos a usar todos medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras", ha dicho contundente Robles en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.





En este marco, ha acusado a Marruecos de vulnerar las normas del derecho internacional "lanzando" a sus ciudadanos, incluidos menores, a cruzar la frontera con España. Y ha insistido en que la posición del Gobierno es "contundente" frente a este tipo de "chantajes". "Con España no se juega", ha avisado.





Robles ha hablado de una crisis "muy seria" que cree que no se puede "pasar por alto" y espera que Marruecos haya "sacado conclusiones" de la respuesta de España y de la Unión Europea. "Espero que Marruecos cumpla las mínimas reglas del derecho internacional --ha manifestado--. Es una agresión a las fronteras españolas y de la Unión Europea y eso en derecho internacional no es asumible".





Además, ha puesto el foco en el aspecto humanitario de la crisis, acusando a Marruecos de "utilizar" a niños "saltándose cualquier regla del derecho internacional". Frente a esta actitud, ha elogiado el ejemplo dado por los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las ONGs rescatando a las personas que llegaban a Ceuta.





"Quiero pensar Marruecos se atendrá a las normas mínimas y habrá sacado conclusiones. Hay una conclusión que muy clara, y es que no vamos a aceptar chantajes", ha reiterado subrayando que e el ámbito internacional España es un país "serio, sólido y fiable".





"CON ESPAÑA NO VAN A PODER"

La ministra de Defensa ha reconocido además que no entiende la finalidad de Marruecos con este "chantaje", porque "con España no van a poder". Así, lo ha citado como un país "vecino y amigo" pero cree que tiene que "reconsiderar lo que ha hecho". "Estoy segura de que la diplomacia marroquí sabrá sacar sus consecuencias", ha apuntado.





Sin dar detalles del despliegue militar efectuado, Robles ha recordado que las Fuerzas Armadas tienen una presencia permanente en Ceuta, igual que en Melilla y en casi todas las ciudades españolas, y ha explicado que están trabajando en la frontera en coordinación con los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.





Además, ha defendido la actuación y "profesionalidad" de los servicios de inteligencia, aunque ha evitado dar detalles porque la labor de los 3.000 miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es siempre secreta.





Robles también ha defendido la decisión de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, de acoger en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por razones humanitarias, que ha recordado que "son un componente más del derecho internacional". Ha dicho que no está en el detalle del asunto porque la decisión correspondió a Laya, pero ha insistido en que "los pronunciamientos humanitarios están previstos en el derecho internacional".





PIDE UNIDAD A PP Y VOX

Respecto a la postura de los partidos de la oposición, ha pedido apoyo al Gobierno y dejar al lado la política "partidista" en asuntos de Estado como este o como ha sido la pandemia. En concreto, ha reconocido que no entiende las críticas al Gobierno del presidente del PP, Pablo Casado, a quien ha pedido que haga política "de verdad".





"Entiendo que un partido quiera llegar al Gobierno, pero para hacerlo no se puede hacer política partidista y debilitando a este país", ha emplazado en referencia a los 'populares'.





También ha criticado la postura de Vox, a quien ha dicho que hacer "política" con asuntos como la acogida de menores inmigrantes demuestra "falta de humanidad y sensibilidad". Y ha subrayado que las Fuerzas Armadas no pueden ser "patrimonializadas" por nadie y día a día demuestran con su labor que "están para servir a todos los ciudadanos" al margen de cualquier posicionamiento político.





GOBIERNO "CONTUNDENTE" Y "UNIDO"

Después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, pidiera en Ceuta una militarización de la frontera, Robles ha descartado el "oportunismo en política" y ha criticado que se quiera sacar "rentabilidad en clave partidista" de asuntos como este.





Frente a ello, ha descartado que la postura de Unidas Podemos sobre el Sáhara haya tenido nada que ver con la crisis con Marruecos y ha asegurado que el Gobierno está unido en trasladar a Marruecos un mensaje "contundente".