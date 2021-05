El CAAN incorpora nuevos equipos veterinarios para ser “referencia” en bienestar animal

El Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) que la Diputación de Pontevedra gestiona en AArmenteira (Meis) ha incorporado nuevos equipos de radiodiagnóstico que apuntalan el servicio como “referencia a nivel do Estado en benestar animal”. Así lo valoró ayer la presidenta de la institución provincial, Carmela Silva, durante una visita a las dependencias del CAAN.



La Diputación lo ha dotado de este nuevo equipamiento veterinario “moi moderno e sostible”. La incorporación de estos dispositivos convierten al centro “no único que ten un equipamento tan avanzado”.

Son dispositivos digitales que permitirán “que o diagnóstico sexa máis acertado e tamén un maior benestar animal, xa que os animais non terán que saír do centro para facer as radiografías noutros lugares, senón que en breve tempo podemos conseguir toda a información que nos permita realizar os tratamentos necesarios aos cans e cadelas que aquí temos”.





A este aporte de material hay que sumar las reformas del año pasado, que incluyeron mejoras en la sala clínica, con la creación de un nuevo quirófano y una sala de rayos X.



En cifras



El número de adopciones sigue al alza desde el CAAN. Si en 2020, pese a las semanas de cierre durante el confinamiento, se batió el récord desde su apertura (583 adopciones), en este 2021 los números superan a los registros de entonces. Desde enero al 23 de mayo salieron del centro de A Armenteira a sus nuevos hogares 285 perros adoptados, más del doble que en el mismo periodo de 2020 (133). Silva hablaba por ello ayer de algo “espectacular”. La mayoría de adopciones fueron en Galicia (243), liderando la provincia de Pontevedra con 208 y, en el ránking por municipios, Vigo, con 44, seguidos por Pontevedra (24) y A Estrada (22). Meis registró 13, Vilagarcía 9 y Sanxenxo 8.





Abandono



La otra cara de la moneda son los abandonos, que siguen produciéndose. En lo que va de año se contaron 426 casos, algunos lamentables, como los cuatro cachorros que, con tan solo un día de edad, fueron arrojados esta misma semana a la vía del tren en Silleda. Han podido ser rescatados y tratan de salir adelante con una madre adoptiva, rescatada en Vilaboa.



Silva animó, además, a las adopciones de los animales de mayor edad en el centro.



La Diputación recuerda que las adopciones en el CAAN son totalmente gratuitas. Los animales salen del centro vacunados, con el chip obligatorio, desparasitados y esterilizados. El personal asesora también sobre qué perro puede adaptarse mejor a cada familia. Para visitar el centro o formalizar adopciones es necesaria la cita previa, en el 986 140 360 o en el 886 217 391.