La Xunta anima en Ribeira a tomar conciencia y evitar los impactos en los ecosistemas

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, participaron ayer en un obradoiro de reciclaje en la localidad para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, desde donde animaron a los gallegos a que desde edades tempranas tomen conciencia de la importancia de asumir conductas más respetuosas con el medio ambiente y restaurar hábitos diarios cara una mejora de la gestión de los residuos y la reducción del consumo de los recursos naturales.



El obradoiro de reciclaje en el que participaron los alumnos del colegio Sagrado Corazón de Jesus de Castiñeiras se desarrolló en el entorno de la playa de Castiñeiras, a escasos kilómetros del Parque Natural Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, cuyo Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) fue aprobado el pasado 26 de mayo por la Xunta, en base al objetivo del gobierno gallego de garantizar la dinámica de los ecosistemas y de los hábitats naturales de Galicia.









Responsabilidad con el medio





La conselleira Ángeles Vázquez señaló que “a sociedade está conectada co medio ambiente, polo que é necesario usar con responsabilidade os recursos naturais dispoñibles, xa que do contrario as repercusións das accións humanas sobre a súa contorna serán inmediatas” y explicó que “este ano ponse o foco nos ecosistemas, que teñen funcións moi necesarias, pois regulan o clima, fan que o aire sexa respirable, dannos auga e alimento e son o fogar de milleiros de especies”.



Por su parte, Rosa Quintana, destacó el trabajo y los avances de los profesionales del mar en relación a la sostenibilidad del mar y la extracción de recursos marinos, y puso de relieve “a necesidade de manter o equilibrio dos ámbitos ambiental, económico e social das actividades marítimo-pesqueiras” apelando a seguir trabajando en este aspecto para mantener los ecosistemas y los recursos marinos por el futuro del planeta.