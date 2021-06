El III Rally de Pontevedra alza el telón esta tarde en Sanxenxo

La Escudería Congostra Team Sanxenxo organiza hoy y mañana sábado el “III Rally de Pontevedra 2021. Memorial Miguel Álvarez”, con un total de 153 vehículos inscritos y más de una decena de vehículos R5/Rally2 en la línea de salida.



Desde primera hora de la mañana, comenzarán a llegar a Sanxenxo los equipos para realizar las verificaciones técnicas y administrativas en la Praza dos Barcos y en el Real Club Náutico de Sanxenxo. El entorno de campo de fútbol y piscina de Baltar se convertirá en el parque de trabajo y reparaciones. Será ahí donde se instalen camiones con auténticos talleres en el interior y a donde acudan los vehículos participantes cuando acaben las pruebas.



Las personas que acudan a ver la prueba podrán disfrutar de la exposición de coches a partir de las 17 horas en la Praza do Mar. La ceremonia de salida será a las 19 horas desde la Praza do Mar de forma escalonada, pero antes de iniciar la prueba se guardará un minuto de silencio por el piloto fallecido el pasado fin de semana, Víctor Magariños, durante el reconocimiento de un tramo de la prueba. Desde este punto se desplazarán hasta el parque empresarial donde está previsto el primer tramo espectáculo cronometrado de 4 kilómetros.



La prueba conllevará un amplio dispositivo de control de tráfico en el que estarán coordinados agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local ya que está previsto el desplazamiento, solo de inscritos y de organización, de más de 200 vehículos.



El control se realizará por tierra y aire durante las dos jornadas de que dura la prueba. La organización Congostra Team Sanxenxo prevé además el desplazamiento de casi 20.000 aficionados del motor durante el fin de semana a Sanxenxo y Meaño.



Para garantizar el acceso con seguridad a la piscina municipal o el gimnasio se establecerá un itinerario alternativo habilitado con vallas. La entrada al skatepark también se modificará, ya que el entorno de Baltar estará cerrado al tráfico hasta el domingo. Desde primera hora del sábado, se cortará al tráfico rodado el tramo de A Barrosa donde habrá tramos de la prueba.



A partir de las 7:30 horas de mañana sábado empezarán a salir los coches, minuto a minuto, desde Baltar hacia los tramos de Meaño, Pontecaldelas, Cerdedo-Cotobade y Barrosa. Estos recorridos se repetirán a lo largo del día para disfrute de los aficionados. A partir de las 23 horas se procederá a la entrega de premios en la Praza do Mar. El domingo se comenzará con el desmontaje y salida de vehículos.