A Illa, Cambados y O Grove alertan del “desmantelamento” del ISM

Las Cofradías de Cambados, O Grove y A Illa emitieron ayer un comunicado conjunto en el que expresan su “máis enérxica queixa” por el “desmantelamento encuberto das oficinas do ISM locais”. Creen que esta es la maniobra que se esconde detrás de la situación que denuncian: Que no se cubren “as prazas dos funcionarios que se xubilan ou se trasladan a outras oficinas”.





Para ilustrar su argumento, dan cuenta de la evolución en el número de funcionarios de cada una de estas oficinas. Así, la de Cambados pasó de tener 5 a 2; O Grove, de 3 a 2 y A Illa, de 3 a 1.





“Tal circunstancia provoca que exista unha sobrecarga de traballo nas Confrarías de Pescadores, que non se pode asumir, e todo elo aproveitando a situación da pandemia”, valoran.





“Resulta imposible dar os mesmos servizos de información e atención ao cidadán para os procedementos e trámites cando hai cinco persoas que cando hai só dous ou inclusive un. Xa ten pasado que un dos funcionarios disfrute do seu período vacacional ou se atope en situación de baixa, e, polo tanto, non se pode ter só unha persoa realizando o traballo que se xenera nestas oficinas, que requiren, na meirande parte das ocasións, un trato persoal”, añaden.





Afirman que las quejas de usuarios son frecuentes y, por todo ello, demandan que los puestos de los funcionarios sean cubiertos “á maior brevidade posible”.





El Concello de A Illa de Arousa también se unió vía comunicado a estas reivindicaciones. Habla incluso de la “preocupación xurdida”, “polas noticias do posible peche da oficina do ISM no noso pobo”.