O Salnés logra más de mil empleos en junio y lidera el ranking en Galicia

No es nada nuevo, pero teniendo en cuenta que la pandemia no ha terminado y que las consecuencias económicas de la misma son evidentes, sí se recibe como un soplo de aire fresco. La comarca de O Salnés está ya totalmente inmersa en la campaña de verano y el turismo -su principal fuente de ingresos al menos en temporada estival de forma directa o indirecta- se ha dejado notar en las cifras de desempleo. O, más bien, del empleo. En el mes de junio, según los últimos datos publicados por la Consellería, un total de 1.153 personas encontraron trabajo en los concellos salinienses. Como cabía de esperar Sanxenxo lidera un año más las contrataciones -con 269 en total- muy seguido de O Grove -el otro destino turístico por excelencia- con 262 y de Vilagarcía con 203. En Cambados también se ha dejado notar la llegada de la temporada estival y ha logrado reducir la cifra de desempleo en 150 personas. En Vilanova son 79 menos los parados, mientras que en Meaño son 64; en A Illa 43; en Ribadumia 44 y en Meis un total de 39. Los efectos que tendrán las restricciones que desde hoy afectan a Cambados y Vilanova en cuestión de aforos de la hostelería -y más que probablemente muy pronto a otros concellos- no se dejarán notar hasta las cifras de empleo del mes de julio.





En toda la comarca de O Salnés hay, en todo caso, todavía 6.700 personas en la búsqueda activa de empleo.





Las cifras también han sido buenas en junio en las otras dos comarcas arousanas. En el margen norte de la Ría de Arousa O Barbanza también navega a un ritmo más moderado, pero bueno. Ribeira lidera la creación de empleo en esa zona con 136 contrataciones y Boiro y Rianxo consiguen 52 y 50 respectivamente. Por su parte A Pobra se muestra un poco más contenida con 47. Es una zona con un gran empuje turístico también. En total todavía hay 3.154 personas buscando trabajo.





En la comarca del Ulla-Umia los empleos creados el mes pasado se cifran en 117. Caldas está al frente de la generación de puestos de trabajo con 30 parados menos y Valga le sigue muy de cerca con 27. Por su parte Catoira logró firmar 22 contratos y Moraña 17, mientras que Cuntis 14 y Portas 10. Poncesures ha sido el único ayuntamiento en toda la Ría de Arousa que ha aumentado las cifras del paro. En el global de la comarca son 1.958 personas las que buscan trabajo.