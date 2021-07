Un total de 17 locales de hostelería de Ribeira participan en la ruta de tapas “A nasa de ouro”

Diecisiete locales de hostelería de Ribeira participan este fin de semana en la ruta de tapas “A nasa de ouro” organizada por la Asociación Social e Cultural de Bandourrío. Son los bares Brétema, Cocoluche, Plaza, Zum Zum, Malecón, Niño do Cuco, Tasca do Barbanza, A Bodega, A Caseira, A Recoveira, O Retablo, Tasca do Peirao, A Taberna, Golimbreo y el Chiringuito Pedra Pateira y los restaurantes El Gourmet Alján y Xardín, que ofrecen a sus clientes por 1,5 euros una tapa elaborada para el evento, como la que desde el viernes sirve a sus clientes El Gourmet Alján, con un plato consistente en helado de cítricos con salmón y mermelada de pimientos, además de habituales tapas, raciones y menús. El establecimiento ganador recibirá de premio una nasa de oro de manos de un cocinero de renombre con una Estrella Michelín.