Clamor en O Salnés para que la hostelería no “pague el pato” de la subida de casos

No hubo cambios tras la comparecencia del conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, y los bares de Vilagarcía, A Illa, Cambados y Vilanova tendrán que cerrar sus interiores y el ocio nocturno vuelve a la casilla de espera. Una “estocada”, en palabras del sector, que causa malestar tanto entre los propios hosteleros como en sus representantes.





No hay aquí diferencia de colores. Gonzalo Durán, regidor del PP de Vilanova, y Tino Cordal, edil de Somos en Cambados, coinciden en que los brotes se están dando en reuniones familiares y privadas. “É o momento de pensar noutras solución”, reclama Cordal. “Los parámetros aplicados hace un año no son de aplicación en este momento. La población que se contagia, que no tiene culpa de eso ni de no estar vacunada, es un grupo de edad muy concreto que hace una vida diferente a la población en general”, señala Durán, que incide en que “el contagio no viene de tomar café o de cenar en mesas separadas por metro y medio en un bar”.





Menos explícito es el gobierno de Vilagarcía, que considera un “duro golpe” el cierre del ocio nocturno y pide responsabilidad tanto a “nivel individual como al del sector”. Eso sí, el alcalde y presidente de la Fegamp, Alberto Varela, reclama a la Xunta que a la hora de decretar medidas “tenga en cuenta la opinión de los concellos, que somos los que estamos al pie del cañón y tenemos una visión más realista”.





Control de los botellones

Los hosteleros, por su parte, se muestran muy preocupados por esta medida en una época, el verano, que es crucial para el sector. “Cerrar el interior y dejar solo las terrazas es mandarnos directamente a la ruina a la mayoría”, dice Javier Jorge, de Vilanova. “Muchos tendrán que cerrar”, lamenta Ricardo Santamaría, portavoz de Ahituvi, de Vilagarcía.





Precisamente esta asociación mantendrá hoy un encuentro con el gobierno local en el que también estarán representantes del ocio nocturno. Jorge pide que se controlen los botellones y cree que “nos castigan a nosotros porque es lo fácil”. Apuesta por retomar las movilizaciones. “Estamos dispuestos a llegar a donde haga falta”, dice. Precisamente para controlar los botellones, la Xunta decretó el cierre nocturno de playas y parques, Ravella ya señaló que seguirá el modelo del confinamiento.