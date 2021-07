Estos políticos se despellejan

El presidente Sánchez acaba de hacer una renovación cesando a ministros/as poniendo otros, como fue habitual en gobiernos de derecha e izquierda, pero los españoles somos expertos en despellejar y enterrar bien.



Esperemos que con esta renovación se coordinen y entonen mejor sus declaraciones públicas porque hasta ahora había varios portavoces de gobierno no siempre coincidentes. Las declaraciones del ministro Garzón de Consumo sobre los efectos de la carne en la salud y en medio ambiente que está contrastado por la ciencia, y la declaración de Sánchez es lo normal para evitar la alarma promocionada por la oposición diciendo que seguiría comiendo un buen chuletón al punto. La declaraciones de ambos no eran necesarias, porque gobernar requiere hacerlo bien y darlo a conocer, no hablar por hablar. Yo no entiendo para qué necesitan tanta palabrería, ni tampoco que se arme tanto escándalo por algo que el sector ganadero tal como explicó magnífico el ganadero gallego Ramón Santalla secretario general de UPA reconociendo que hay que mejorar para evitar los efectos perniciosos actuales. Pidió que los fondos que van a venir de la UE sirvan para apoyar la modernización del sector para fortalecer el rural. Dijo además que la carne que se produce en España una gran cantidad se exporta, no la comemos toda los españoles.



Seguimos a la espera de que la oposición aporte algo mejor al gobierno y se deje de poner atrancos aquí y en la UE para acabar con Sánchez y sepan que para opositar antes hay que estudiar y luego aprobar y presentar alternativas para resolver los problemas pendientes del país. Hasta ahora la oposición se dedicó a deslegitimar al gobierno manteniendo el mantra que tan buen resultado le dio a Aznar con aquello, ”váyase Sr. González”. Ahora hace lo mismo su discípulo Casado que no se cansa de pedir nuevas elecciones. Así seguirán hasta que las ganen. La gobernanza y la estabilidad parece no importarles intensificando la inestabilidad . Es una pena que la oposición no se dedique a conocer los problemas y atacar al gobierno con soluciones reales en vez de despellejar al contrario.



Lo ideal sería que el gobierno y la oposición se pusieran de acuerdo en algo, porque tal como están haciendo perdemos todos.



Las diferencias entre las izquierdas y las derechas son lógicas tal como comprobamos dado que ambos partidos gobernaron España, y el PP aún está gobernando en varias autonomías y ayuntamientos. Por lo que sería deseable que nos dejen de manipular para mal, y lo hagan para bien. Mantengan unas relaciones políticas humanas porque todos somos parte de pérdidas y ganancias a lo que tenemos derecho.