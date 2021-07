La jueza ratifica la prisión para los tres detenidos por el crimen de Samuel Luiz

Los tres hombres mayores de edad que se encuentran desde el pasado viernes en prisión provisional por el crimen de Samuel Luiz volvieron al Juzgado de Instrucción nº 8 de A Coruña para comparecer ante la jueza titular, que ha decidido ratificar la medida cautelar establecida por el órgano de guardia hace siete días.





Pasadas las 09.30 horas, los jóvenes accedían escoltados al edificio de la calle de Monforte, y, minutos después, el abogado de uno de los implicados, José Ramón Sierra, atendió a los medios de comunicación ante la entrada de los juzgados. Allí reiteró la inocencia de su cliente (sobre el que pesa, además del delito de homicidio o asesinato, una acusación de apropiación indebida por llevarse, supuestamente, el teléfono del fallecido).





“Las comparecencias de hoy estaban para que los detenidos fuesen interrogados, pero si no se levante el secreto de sumario, perdemos el tiempo. No podemos defendernos si no sabemos de lo que se nos acusa”, indicó el letrado.





La cuarta detenida mayor de edad, que también pasó a disposición judicial el pasado viernes, fue puesta en libertad condicionada a comparecencias regulares en el juzado. Sin embargo, hoy no está llamada a declarar.