Vilanova anuncia medidas legales contra la decisión que mantiene a Sanxenxo sin limitaciones duras

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, anunció ayer que se están estudiando posibles medidas legales contra las decisiones del comité clínico que mantienen a Sanxenxo con la hostelería abierta en interior y con el ocio nocturno activo pese a la elevadísima incidencia de positivos por coronavirus. El regidor reconoció estar “alucinado” por la decisión del órgano que asesora a la Xunta y apuntó que “ni como alcalde ni como médico entiendo nada. Todavía nadie me ha dado una explicación científica de por qué Sanxenxo sigue en ese nivel”. Durán habló sin tapujos y advirtió que la localidad sanxenxina es, en estos momentos, “un foco brutal”. En la misma línea añade que “no es entendible que con una incidencia acumulada de más de 700 esté en un nivel más bajo que Vilanova”.



El regidor conservador entiende que todos los eventos que están programados -y que se realizarán autorizados por la Xunta al estar Sanxenxo en el nivel medio- son una auténtica bomba de relojería para la evolución epidemiológica en la comarca de O Salnés. “Los que han decidido mantenerlo en el nivel medio tendrán que asumir las responsabilidades en caso de que esto se vuelva una locura”, indicó Durán.





711 casos



En el total del área sanitaria hay 1.551 casos activos, 711 están en los concellos de la comarca de O Salnés





El alcalde pidió a los vecinos de Vilanova que “no se vayan al ocio nocturno de Sanxenxo. No se puede ir. No se están haciendo las cosas bien ni con la seriedad que se tienen que hacer. Este fin de semana con todos los locales abiertos y con todo el ocio abierto el peligro es real ”. El regidor hizo una comparativa con su profesión de médico y señaló que “en medicina no se pueden tardar tres días en dar una medicación”, volviendo a la reivindicación que comparten todos los alcaldes de la comarca de que las medidas deben decidirse y adoptarse con mayor celeridad.



“Hay un problema en esta comarca y es grave y me parece alucinante que no se haga nada”, indica. De hecho augura que “cuatro días subiendo los casos y sin tomar medidas no beneficia a la hostelería, sino al contrario, puede acabar esto en un confinamiento”.



Vilanova tiene claro que las decisiones del Comité Clínico se han adoptado de forma parcial y apuntó que se están estudiando las medidas legales pertinentes para defender la salud y los derechos “de la hostelería y de los ciudadanos” de la localidad arousana.