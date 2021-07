Bueu gana la Bandeira Virxe do Carme en medio de la niebla

Con niebla y un mar en calma, las regatas da Liga A se desplazaron hasta O Grove para disputar a X Bandeira Virxe do Carme. La regata comenzó con Muros, Salgado-Perillo y Esteirana, últimas clasificadas del día anterior, con la ausencia de Cesantes por motivos de salud. La manga fue muy igualada, pero la situación cambió a partir del segundo largo imponiénsose Esteirana.



En la segunda manga la regata comenzó de forma similar, con las cuatro embarcaciones parejas. Lideraban Vilaxoán y Mera, con Rianxo y Cabo detrás. Pero a partir do segundo largo Mera no dio opciones a sus rivales y ganó la tanda con holgura. Por detrás, Vilaxoán partía con ventaja con respecto a Rianxo que a su vez defendía los pocos segundos con los que superaba a Cabo. Pero en un gran último largo, los de Cabo superaron a Rianxo e le pusieron las cosas muy complicadas a un Vilaxoán que pudo manter o segundo posto.



Los favoritos partían en una última tanda que se rompió en dos luchas desde el principio. Por un lado, Bueu e Samertolameu en la pelea por la bandeira y, por el otro, Pueba y Mecos luchando por el tercer puesto. Bueu marcaba mejores tiempos que Samertolameu, y en un gran final, la Terca se puso a la par de la Maruxía, pero los de Bueu esta vez aguantaron la posición para conseguir la segunda bandeira da temporada.



Destacó la lección de solidaridad y compañerismo de los remeros de Bueu dedicando la victoria a todo el equipo de Cesantes. La lucha por detrás fue finalmente para Puebla. Cuarto llegaba Mecos, pero con un tiempo superior al que había hecho Mera.



Con estos resultados, Samerolameu mantiene el liderayo con dus puntos de ventaja sobre Bueu. Igualase o acceso aos postos de honra con Cabo e Mera nos mesmos puntos e apértase o descenso: Muros supera a Salgado-Perillo por só un punto.



A la V Bandeira Concello de Mugardos llegaba lanzada la trainera local, líder de la Liga B masculina y ganadores de las tres últimas. Así, la tripulación de la Bestarruza no pudo hacer frente al poderío exhibido por Narón. Los segundos clasificados de la general asaltaron el campo de regatas de su rival directo en la clasificación y se anotaron el triunfo de modo contundente.



La contrarreloj se dividió en dos tandas y Vila de Cangas, la más rápida en la primera serie, marcó un tiempo en la primera virada que no consiguió mejorar nadie. Quien más cerca se quedó de los cangueses fue Narón, que en la segunda referencia ya estableceu el mayor registro y a partir de ahí voló hacia la vitoria. En la general, la diferencia entre estes dos equipos se reduce a un punto. Amegrove fue séptima.