Vilaxoán pelea su Bandeira y queda sexto

Finalmente no pudo ser y la XXVII Bandeira Concello de Vilagarcía no se quedó en casa. Samertolameu repitió la victoria del sábado en Bueu y se hizo con la enseña que se disputó en el campo de regatas de Vilaxoán, que cambió el campo de regatas para no interferir con el tráfico portuario.





Los locales hicieron una gran regata en su tanda, la segunda, liderándola desde el principio junto con Puebla. Sin embargo, a partir de la segunda referencia Puebla cogió la cabeza en solitario y aguantó el primer puesto hasta el final, logrando el segundo puesto de la regata con 19:50,29. Por detrás Vilaxoán y Cabo pelearon por una segunda posición que finalmente fue para los de Boiro, que quedaron cuartos en la regata, con 19:54,77. Vilaxoán fue sexto, con 20:03,58, y Esteirana décima, con 20:22,49.





En la primera tanda Rianxo se impuso con un tiempo de 20:09,71, situándose séptimos en la general. Cesantes y Muros fueron, respectivamente, octavo y undécimo, con unos tiempos de 20:10,32 y 20:40,89.





La tanda de honor comenzó con Bueu y Samertolameu en cabeza y Mecos y Meira 10 segundos por detrás luchando por la tercera posición. Finalmente Samertolameu se impuso con 19:33,18 y Bueu fue tercera, por detrás de Puebla, con 19:50,36. Mecos fue quinta, con 19:58,51 y Meira novena, con 20:13,84.