El Concello de A Illa se suma a las críticas a Educación por la reducción de profesores en el IES

El Concello de A Illa se sumó ayer a las críticas que hace unos días hacía pública la ANPA del IES, a raíz de una reducción en el número de profesores del centro, de cara a este próximo curso.



La administración isleña subrayó ayer su “total disconformidade coa drástica redución de profesorado”, pasando “de 27 docentes a 22, cunha primeira intención de deixar a plantilla en 20 por parte da Xunta”.



Recuerdan que fue la situación covid la que situó la plantilla en 27 docentes, “para propiciar a volta ás aulas con grupos máis reducidos”, cumpliendo los protocolos sanitarios de prevención. Pero es que ya antes de que se desatase la pandemia “o número de profesionais era de 23”, más que ahora, lo que en el Concello les parece “absolutamente sorprendente”. Igualmente, critican que no se cubra la plaza de profesor de Pedagogía Terapéutica, “pois a actual accedeu a realizar labores de secretaría” que, en la práctica, no garantiza que se pueda atender como antes a la diversidad.



“A estas alturas non podemos estar sen coñecer cal vai a ser a plantilla definitiva para o curso que vén”, lamentan en el Ayuntamiento, desde donde añaden que “os nosos estudantes e o noso centro non son de segunda categoría e merecen unha plantilla de profesorado completa e axeitada á dimensión e ratios legais”, cosa que exigirán a la Consellería, “encarecidamente”.