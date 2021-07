El PP denuncia que la farmacia de Vicente Mariño dió certificados falsos de test Covid

El Partido Popular de Ribeira denuncia que el pasado fin de semana, con motivo de la Festa da Dorna, el portavoz del PBBI, Vicente Mariño de Bricio, realizó indebidamente desde su farmacia tests de antígenos “sen que estivese autorizado nin para facer estes tests nin para expedir os certificados”.



Los hechos fueron denunciados por María Sampedro en una comparecencia en la que explicó que después de recibir múltiples llamadas de vecinos preguntando por la presunta validez de estos certificados, su formación se puso en contacto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña y con el Sergas, constatándose la “improcedencia” de los mismos.



Tanto es así, dijo la edil, que “o propio Colexio Oficial emitiu o pasado venres 23 unha circular na que se indicaba expresamente a necesidade de agardar á firma do protocolo do Sergas cos catro Colexios Farmacéuticos de Galicia antes de poder realizar os tests de antíxenos e emitir os certificados”.



"Parécenos unha flagrante falta á deontoloxía profesional” reprochó Sampedro quien añadió que “o señor de Bricio dedicouse a expender na véspera do día da Dorna e no día da Dorna decenas de certificados fake poñendo en risco de recibir importantes sancións aos seus portadores e aos establecementos hostaleiros e locais de ocio nocturno onde foron utilizados".



La edil popular precisó que incluso a partir de hoy, cuando el Sergas permite a las farmacias expedir estos certificados, “os de Vicente Mariño carecerían de validez ao incumprir varios dos requisitos establecidos no protocolo, como os límites de idade ou a necesidade da firma do consentimento para o tratamento de datos”.





Por todo ello, el PP de Ribeira pide explicaciones a Vicente Mariño de Bricio por unos hechos que considera “moito máis graves que os que levaron a que antiga concelleira Ana Ruiz presentase a súa dimisión por ter confiado no seu fillo menor de idade que asistiu cun grupo de amigos a unha festa de aniversario”.