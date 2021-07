Los grupos municipales piden explicaciones a Mariño antes de decidir si exigen su dimisión

La formación SumaRibeira solicita al edil Vicente Mariño de Bricio, líder del Partido Barbanza Independiente (PBBI), que de las explicaciones pertinentes sobre la supuesta “expedición irregular” de certificados de test de antígenos durante la fiesta de la Dorna, tal y como denunció públicamente esta semana el Partido Popular.





La agrupación advierte que, a la espera de poder evaluar lo sucedido con todos los argumentos necesarios y de primera mano, “non vai aceptar a dinámica que algúns partidos tentan instaurar de enlear a política municipal por desencontros doutro tipo”.





Asimismo, explican que su portavoz, Xurxo Ferrón, tomó la decisión de mantenerse al margen del debate generado por los certificados de las pruebas Covid por “compartir profesión farmacéutica” con su homólogo del PBBI y mantienen que “ao igual que pedimos que a concelleira xa dimitida do PP dera explicacións do acontecido -por la fiesta de aniversario a la que acudió su hijo en plena pandemia-, a nosa postura non mudou e imos agardar as oportunas e necesarias explicacións antes de valorar se pedimos ou non a dimisión de Vicente Mariño de Bricio.





Lo mismo opinan el resto de partidos de la oposición, BNG y PSOE. El socialista José Vilas considera que “si realizou indebidamente dende a súa farmacia tests de antíxenos, sen autorización, ten que asumir a súa irresponsabilidade profesional e despedirse dignamente da política municipal”.





Por su parte, el líder del PBBI reconoció a este Diario que los certificados se emitieron debido a una “mala interpretación de las indicaciones”. Con todo, su formación tenía previsto reunirse ayer a última hora para valorar como afrontar la situación.