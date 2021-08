El PSOE denuncia que la Feira de Artesanía no cumple el contrato: “Ten a variedade dun ‘Todo a cen’ ”

El PSOE de Sanxenxo cargó ayer contra el gobierno local asegurando que sus planes de reconvertir la tradicional Feira Multisectorial de Portonovo en una de artesanía han resultado en una “chapuza” que incluso incumple el contrato suscrito con la organizadora. Según su portavoz, todos los puestos deberían ser de artesanos y un 50 %, como mínimo, de creadores registrados y sin embargo, “volvemos a ter produtos ‘made in China’, peluches de Taiwán e unha variedade típica dun todo a cen”, declaró Ainhoa Fervenza









“Engano á cidadanía”





La socialista relató que ya en 2019, cuando el Ejecutivo mostró su intención de hacer este cambio, le pidió que gestionara el expediente de contratación con suficiente antelación porque es un proyecto “bonito, pero debe acometerse con calma”. El caso es que, al final, “o concurso non saiu ata xuño, cando era imposible organizar a devandita feira, regresando ao modelo de continuidade”. Pero además, “desta volta enganando descaradamente á cidadanía dicindo que é de Artesanía, cando é máis do mesmo”, añadió. Es más, acusa al alcalde, Telmo Martín, de tomar a los vecinos por “imbéciles” y de “querer colarnosla” porque “sen dúbida é máis sinxelo probar se cola que asumir a súa propia incapacidade de xestión”.



En esta misma línea, la portavoz socialista le pide que haga su labor fiscalizadora y revise los puestos pues asegura que el contrato no se cumple. Según la socialista, estipulaba como condición especial que todas las casetas estuvieran ocupadas por artesanos y, como mínimo, un 50 % de ellos debían estar inscritos en el Rexistro de Artesanía de la Xunta, debidamente acreditados, pero asegura que “a realidade” es que no hay rastro de este tipo de productos y sí de otra variedad “típica dun ‘Todo a cen”. De hecho, Fervenza le reclama que haga cumplir las bases a la empresa organizadora porque creen que, bien hecha, sí “é unha oportunidade de ouro para diversificar o turismo e promover a nosa cultura a través das creacións dos artesáns”. l