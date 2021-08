Sanxenxo celebra doce días de fiestas patronales y recupera el espectáculo pirotécnico en Silgar

Sanxenxo celebra sus fiestas patronales en honor a San Xenxo y Santa Rosalía con doce días consecutivos de música, humor, magia y tradición. La concejalía de Cultura, dirigida por Paz Lago, propone una programación pensada para todos los públicos, en la que se recupera el espectáculo pirotécnico de Santa Rosalía. “É un programa con actuacións e espectáculos de moita calidade e no que cobran protagonismo as agrupacións locais, sen esquecer citas xa consolidadas no calendario festivo como a Feira da Cebola e Sanxenxo na Historia”, indica Paz Lago.





La programación festiva arranca el martes 24 de agosto con el espectáculo musical Mitic Family, a partir de las 22 horas, en la Praza do Mar. Una actividad que precederá la celebración de San Xenxo y el Día del Turista, el 25, en la que se iniciará la jornada con pasacalles y alboradas a cargo de Abiñadoira y la Banda de Música de Sanxenxo. A las 19 horas, está prevista la misa en honor a San Xenxo cantada por el coro parroquial San Xinés en el Nuevo Templo. Por la noche, la Praza do Mar será el escenario del espectáculo “Camiñantes e cantantes”, un espectáculo de la La Oca Band que contará con 5 artistas invitados: Manuel Manquiña, Pepo Suevos, Eva Iglesias, Pili Pampín y Lucía Pérez, con música popular en gallego de los últimos 60 años, inspirada en las distintas rutas del Camino de Santiago. Debido a la situación sanitaria, no se celebrará la tradicional sardinada popular en el recinto portuario.





El jueves, 26 de agosto la Praza dos Barcos acogerá el concierto de la Banda de Música de Lalín, O país das bandas, a partir de las 22 horas. También se inaugurarán las XII Xornadas de Sanxenxo na Historia que tendrá lugar en el Pazo Emilia Pardo Bazán a partir de las 20 horas y se prolongarán durante los días 27 y 28. Xurxo Fernandes ofrecerá un concierto el próximo día 29, “Levaino!”, en la Praza dos Barcos a partir de las 22 horas La magia regresa, el día 31, a la Praza dos Barcos con Pedro Volta a partir de las 21 horas.

Con motivo de Santa Rosalía, Cultura retoma este año los Concertos da Cebola, el 1 y 2 de septiembre con La Reina del Vudú y los Wavy Gravies en la Praza dos Barcos a partir de las 22 horas.





Feira da Cebola y La Vuelta

El 4 de septiembre, se celebra la festividad de Santa Rosalía y la 39 Feira da Cebola que este año coincide con la salida de la vigésima etapa de La Vuelta de España desde Sanxenxo. La música estará presente durante toda la jornada. A las 21 horas, en la Praza dos Barcos con la Banda de Música de Sanxenxo y a las 22 horas con la orquesta París de Noia en la Praza do Mar. El broche a la jornada será el espectáculo pirotécnico en la playa de Silgar.





El 5 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, habrá pasacalles y alboradas de Os Gatiños de Portonovo y la Banda de Música de Sanxenxo. A las 19 horas está prevista la misa en honor a la Virgen del Carmen cantada por el Coro Parroquial San Xinés de Padriñán en el Nuevo Templo. A las 21 horas, en la Praza dos Barcos está previsto el concierto de la Banda de Música da Estrada y a las 22 horas, en la Praza do Mar, actuará la Orquesta Marbella para poner fin a las fiestas patronales.