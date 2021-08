Pragueira recupera el baño y Bascuas permanecerá cerrada por unos parámetros “alterados” tras el vertido del lunes

El Concello de Sanxenxo reabrirá al baño la playa de Pragueira mañana mismo después de que las analíticas indicasen que la calidad del agua es apta tras el vertido de saneamiento registrado el pasado lunes. No obstante, en el caso de Bascuas los resultados muestran unos parámetros “alterados” y esperará 24 horas más para quitar la bandera roja. El gobierno local recibió a última hora de hoy jueves el informe de las pruebas realizadas cuando se produjo el problema. Este consistió en una avería en una tubería del sistema de Aios que provocó un vertido de fecales. Este llegó a Pragueira a través del riachuelo que desemboca en ella y aunque todo se reparó en el mismo día y aparentemente no había rastro de aguas sucias, se siguió el protocolo y se desaconsejó el baño hasta conocer el estado de las aguas. En el caso de Bascuas se hizo por prudencia pues no se tenía constancia de que el episodio contaminante llegase a alcanzar este arenal.