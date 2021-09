La ANPA de Artes pide que se cubran por completo las plazas fijas de una docente trasladada y otra prejubilada

La ANPA “A Gándara” del colegio de Artes se sumaron a la lucha contra los “recortes” y las “malas decisións” que, a su juicio, está tomando la Consellería de Educación “e que todos estamos a padecer, cada centro ao seu xeito”, indicaron desde su junta directiva. Para describir la situación de este centro plurilingüe, desde esta asociación de padres de alumnos señalan que de las plazas fijas de su cuadro de personal hay una profesora que pidió el traslado y otra se prejubiló, y esas dos plazas han quedado vacantes. “Son prazas que no lugar de ser ofertadas e cubertas por dous docentes, tan só as substitúen por horas por outros mestres, incluso de fora do propio colexio de Artes”, precisan desde la ANPA “A Gándara”.





Por poner un par de ejemplos, indica que la materia de Música es impartida unas horas por el director del colegio de Carreira, teniendo que dejar a su propio centro sin dirección, o en el caso de Inglés comparte un profesor con el colegio de Olveira. Al igual que le sucedió a otras asociaciones de padres, señala que se enviaron varios correos electrónicos desde ANPA y la Dirección del colegio de Artes dirigidos a la inspectora de zona y al jefe territorial de Educación, pero se quedaron “sen resposta”. Y agregó que el director del colegio de Carreira presentó un escrito rechazando esa “mala solución”, argumentando que para él supone dejar su centro sin su presencia durante las horas en que tiene que ir a Artes.





La ANPA “A Gándara” de Artes indica que aunque las dos referidas plazas de profesores no fueron eliminadas, la realidad es que el colegio ha perdido dos docentes sin justificación alguna. Por ello, pide respuestas a sus escritos y que se cubran por completo las plazas fijas del colegio, tal y como les prometieron al remate del pasado curso.