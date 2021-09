Vilanova subvenciona el curso del nuevo protocolo para la hostelería, “cansada” de los continuos cambios

El Concello de Vilanova sufragará un curso de cuatro horas sobre el nuevo protocolo covid para que la hostelería pueda abrir al máximo de las restricciones. Tendrán lugar hoy, en dos turnos –a las 9:30 o a las 16 horas–, en el Auditorio Valle-Inclán, donde se puede realizar siguiendo las medidas de distancia social. El gobierno estima que lo precisarán unos 200 profesionales y está dispuesto a habilitar más jornadas si es preciso.



Esto, y que repartirán gratuitamente mascarillas FPP2 sobrantes de una donación llegada de Alemania y que han hablado con una farmacia local para una rebaja colectiva de 10 a 7 euros de los tests de antígenos que deberá realizar todo el personal del local que quiera abrir al máximo, lo trasladó ayer el alcalde, Gonzalo Durán, en una reunión con hosteleros. No todos lo tienen claro. Uno de los asistentes comentaba que en locales pequeños, elegir una u otra modalidad de seguridad puede suponer un par de mesas y algo de barra y en cambio “os gastos son maiores”. Este mismo restaurador señalaba que “pechar non só é mandar á xente aos ERTE, é tirar mercancía, etc. En cada arranque e parada podes perder entre 2.000 e 3.000 euros e iso non o recuperas”. De hecho, considera que estas medidas ya se podían haber tomado antes. Para otro compañero exigir los tests es “ridículo” tras pasar un “verano con supermercados desbordados de turistas e aí no pasa nada, só na hostalería. Estamos tan cansos”. Con todo, el sector está resignado: “Pero temos que acatar”.



Entre otras medidas también está tener que instalar un medidor de calidad del aire que ya muchos tenían, pero ahora debe ser continuo y tener un sistema de registro, que “no veo tanta diferencia, pero si la Xunta lo subvenciona”, indicó el alcalde, quien ve algunas “medidas no tan lógicas”. Asimismo indicó que la empresa contratada para dar el curso tuvo que buscar el temario. De hecho, lo publicado después en el DOG no era muy claro al respecto.