El chef Xanty Elías, nuevo embajador de la App de reservas Maybein

El reconocido chef Xanty Elías, estrella Michelin con el desaparecido Acánthum, merecedor del reciente premio Basque Culinary World Prize 2021 gracias a la incidencia en la educación alimentaria infantil a través de la presidencia en la Fundación Prenauta, abanderado de la sostenibilidad, el consumo consciente y la cultura alrededor de la cocina, además entra a formar parte de Maybein como embajador de lujo.





Con la reciente apertura de su nuevo concepto de restauración innovadora 360 llamado Finca Alfoliz, el chef onubense se embarca en el proyecto de Maybein con el fin de apoyar una nueva estrategia dentro de la App de reservas que está revolucionando las cancelaciones en restaurantes.





Xanty Elías se une a Lucía Freitas y ambos serán embajadores de Maybein, para aportar su conocimiento del sector hostelero en el panorama tanto nacional como internacional.













Cómo funciona Maybein





A lo largo y ancho de toda la geografía española hay restaurantes que se han convertido en objeto de deseo de foodies, gastrónomos y de todos aquellos que no se quieren perder el último place to be de la ciudad y en los que siempre hay una eterna lista de espera para poder reservar. Ahora, con Maybein, esos restaurantes se vuelven accesibles y alcanzables de forma sencilla y con tan solo un click.





Este proyecto, fruto del trabajo de un equipo de emprendedores españoles, es una plataforma de reservas que permite conocer la disponibilidad de mesas libres de los restaurantes más punteros y, además, da la posibilidad de crear alertas para reservar en tiempo real las mesas que son canceladas.





Maybein busca ofrecer al público la oportunidad de disfrutar de experiencias gastronómicas inolvidables en los restaurantes más demandados, además de dar al sector de la hostelería una herramienta que reduzca el impacto de las reservas no presentadas y canceladas a última hora.





Que un cliente haga una reserva en un restaurante y no se presente a la hora convenida ni avise de la cancelación es lo que en hostelería se conoce como no show, un tema de suma importancia en la viabilidad del establecimiento, no sólo por cuestiones económicas, sino también de gestión de stock y probabilidades de que los productos se echen a perder. Estas cancelaciones de último momento y los no shows suponen para muchos restaurantes un 15% en su facturación semanal, 20.000 euros en un restaurante medio, ya que no dejan margen de maniobra y provocan la pérdida de producto, trabajo y dedicación del restaurador.

Por ello, Maybein nació con la finalidad de que el restaurante pueda rentabilizar esas mesas libres o canceladas, y se convierta en el mejor canal de comunicación entre el restaurante y el comensal ya que es la propia mesa la que busca al comensal, un valor diferencial con respecto a las plataformas de reservas que existen hasta el momento.





De esta forma, la App Maybein se posiciona como una herramienta orientada a dos tipos de usuarios: por un lado, aquellos restaurantes objeto de deseo en su ciudad y que ofrecen toda una experiencia gastronómica a sus comensales (todos ellos con un ticket medio superior a 35 €) y los clientes de estos establecimientos para los que es totalmente gratuita. Para los restaurantes, Maybein es mucho más que una central de reservas al uso, ya que la app notifica directamente a los clientes las mesas canceladas y genera una waiting list exclusiva de clientes.





Con presencia en Madrid, Barcelona, Galicia y País Vasco y Andalucía son los siguientes destinos donde Maybein ha decidido desembarcar. A día de hoy, cuenta con un portfolio de 100 restaurantes -ocho de ellos Estrellas Michelín como Coque de Mario Sandoval, Ramón Freixa, A Tafona de Lucía Freitas, Aurt, Cebo, Finca Alfoliz, Grupo Sagardi…, más de 8.000 usuarios activos y 2.800 reservas realizadas desde la App.