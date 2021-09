Manuel Ruiz anuncia que la Xunta sufragará el sistema de saneamiento del futuro polígono industrial

La Xunta de Galicia sufragará la inversión necesaria para el sistema de saneamiento del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas y Fontenla, en Palmeira. Así lo dio a conocer a última hora de ayer el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, en un pleno extraordinario repleto de cruces de reproches y en el que logró sacar adelante el presupuesto municipal con el apoyo del PSOE y el rechazo del resto de los concejales de la oposición. El mandatario local también declaró que si ese nuevo parque empresarial no lo promueve el Ayuntamiento le saldría más caro a quienes compren las parcelas, “porque nin Xestur, ni o Sepes van a poñer o prezo que pon o Concello”.





En este sentido, el regidor ribeirense indicó que el Concello no quiere ganar un solo euros ni tiene beneficio industrial para argumentar su postura de que “vai ser o polígono industrial máis barato de Galicia”. De esta manera también respondió a la críticas de Herminia Pouso, edila del PBBI, que le recriminó que sea el Concello el que afronta esa infraestructura por dejadez de funciones de la Xunta, que subrayó que es la que tiene las competencias en esa materia, y que también le recriminó a Ruiz que no gestionase subvenciones para ello. En el debate del presupuesto del Concello de Ribeira para el presente ejercicio económico, el BNG presentó una enmienda a la totalidad, pero no logró que prosperase ya que sólo contó con el apoyo de diez concejales (BNG, PBBI y SR), frente a los 11 (PP y PSOE) que se opusieron. Ruiz dijo que la aprobación de estas cuentas permitirá acometer la ejecución de partidas inaplazables, pero PBBI y BNG le recriminaron que sólo ejecutó el 54% del presupuesto del año pasado.





Por otro lado, el alcalde reprochó al PBBI y BNG que se juntasen para hacerle la “pinza”, e incluso hizo referencia a una supuesta “reunión secreta” entre esos dos partidos para acordar hacerle la pinza, y que luego dijo que fue “pública” ya que aseguró que la vio mucha gente. Cobas y Mariño le acusaron de mentir y de calumniar y le pidieron que dijese donde fue y que rectificase, y fue cuando Ruiz les dijo que “había mucho velero”.