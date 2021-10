El área sanitaria cierra los centros de vacunas con el 91,2 % de la población inmunizada

El cierre de los grandes centros de vacunación masiva de Pontevedra y de Fexdega son una evidencia más de que la pandemia del coronavirus se está superando. El director de Enfermería del área sanitaria, Juan Vázquez, explicaba ayer que en estos nueve meses de vacunación se han dispensado un total de 480.000 dosis en este distrito sanitario. Ello implica que 91,2 % de la población tiene ya la pauta completa y, por lo tanto, la inmunización. Así pues a partir de ahora el modelo de vacunación cambia. Aquellos que, por las causas que sean, todavía no han recibido las dosis reservadas tendrán que acudir a partir de ahora con el sistema de autocita al Hospital de Montecelo o al Hospital do Salnés. Además Juan Vázquez matizó que “igual de forma puntual no Hospital Provincial se teñan que facer vacinacións masivas de segundas doses”. Además destacó que aquellos no vacinados volverán a recibir una llamada de su centro de salud para volver a ser citados.



Respecto de las causas que llevan a la población a no vacunarse el propio responsable de Enfermería indicó que “son variadas, algúns non a puxeron por causas médicas e outros por razóns persoais”. Aún así insistió e que “ao longo da historia está máis que constatado que as vacinas son as ferramentas máis eficaces e que o movemento negacionista é un erro”.



Juan Vázquez declaró que se están administrando las terceras dosis a la población que las autoridades sanitarias han calificado como diana. Así pues, y según sus palabras, ya se llevan puestas alrededor de 1.300. Indicó que "é un grupo moi difícil de perfilar porque teñen características moi concretas e diversas". Apuntó que en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés son susceptibles de esta tercera dosis entre 3.500 y 4.000 personas.



A día de ayer eran 65 los casos activos en covid en el área. De ellos solo cinco hospitalizados en planta y dos en la UCI.