Cambados-Umia y Ribadumia-Sanxenxo, platos fuertes de hoy

La segunda jornada de Preferente Sur en su subgrupo A llega esta tarde con otro interesante menú para los representantes arousanos. Se juegan dos derbis. En el campo de Burgáns a partir de las 17.30 horas el CJ Cambados, que viene de ganar en la primera jornada al X.Sanxenxo, recibe a un Umia que cayó en casa en su estreno ante el Portonovo.



Media hora más tarde, a las 18 horas, en A Senra el CD Ribadumia recibe al X.Sanxenxo en un duelo de rivalidad en la que ambos buscarán sumar sus primeros puntos en liga. Los locales tienen las bajas por sanción de Antón y del capitán Miguel Vázquez, que tendrá que cumplir dos partidos de castigo. El Ribadumia parte como favorito pero el conjunto de Nel Blanco tratará de dar la sorpresa en A Senra.



Debuta esta temporada ante su afición el Villalonga, que recibe al Gran Peña (Celta C) a partir de las 17 horas en la inauguración del campo de O Revel, que estrena hierba sintética. Ricardo Fernández pierde a Bisti por sanción y confía en que su equipo muestre el nivel ofrecido ante el Beluso.



. Este equipo será hoy el rival del Portonovo en Baltar (17.15 horas) en un partido para confirmar el buen arranque de liga del conjunto que entrena José Vecoña. El Portonovo quiere hacer valer el factor campo, con una medidas amplias y hierba natural a las que no está acostumbrado su rival.



Por último, el Céltiga de Edu Charlín tendrá que adaptarse a un tipo de campo antagónico al de Baltar, ya que visita al Valladares a las 17.30 horas en el pequeño terreno de juego sintético de A Gándara. Mantener la solidez defensiva y la portería a cero es el camino que se marcan los isleños para volver a sumar y situarse ya entre los cinco primeros, que serán los que disputen la segunda fase por el ascenso.