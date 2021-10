Sanxenxo llenó para seguir el III Concurso de Música Tradicional Soalleira

El Pazo de Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo registró ayer un nutrido aforo para seguir las actuaciones del III Concurso de Música Tradicional Soalleira, que reunió a 32 grupos participantes.



El aforo permitido se completó para todas las actuaciones, que también se vieron desde el exterior, con una carpa donde pudieron seguirlo los integrantes de los grupos que esperaban su turno y familiares que no tenían espacio dentro, debido a las limitaciones por seguridad.









Premios





Organizado por la Asociación Cultural Soalleira de Dorrón y el Concello, ayer se dio también a conocer el nombre de los grupos premiados.



En la categoría A, el tercer puesto fue para la Escola Infantil da A. C. Peis D’Hos. Segundos fueron Cinco Ferreñas de la A.M.B.T. Vai de Roda, y primeros, Lume de la A. X. Xiradela.



En la categoría B, fueron terceros A Pedreira de la A. X. Xiradela; segundos, Laretas de la A. C. F. Tarambainas y primeros Retranqueiriñ@s de la A. C. Retranqueiros.



En la categoría C, el bronce se lo llevó Persemique de la A O Rumial de Muros; la plata, Gharabullos de la A. C. F. Tarambainas y el oro fue para As Mosas do Hío de la A. C. Peis D’Hos.



El accésit de vestuario estas tres categorías fue para Raeira de la A. C. Mestre Manel Gacio.



En la categoría D, fueron terceros el Grupo A de la A. C. Retranqueiros; segundos, Do Rives de la A. C. Carcaxia y, primeros, Lina e Lola de la A. C. Peis D’Hos. El accésit de vestuario recayó en Meniñas de la A. C. F. Tarambainas.



Los premios consistieron en trofeos y dotaciones económicas entre los 100 y los 800 euros.