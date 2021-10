Suspenden su operación a última hora por un fallo logístico en los quirófanos tras 14 meses de espera

Ayer era el día elegido por el Sergas para operar a la vilagarciana que casi pierde un riñón tras más de un año de espera para que le quitaran un cálculo. Sin embargo, y sin previo aviso y cuando ya se encontraba lista para entrar en quirófano le comunicaron que no podía ser intervenida por un “erro loxístico en la distribución”. Muy afectada, dado que ahora tendrá que esperar semanas para que vuelvan a llamarla, explica que “hai un único quirófano de uroloxía que ten a conexión dun láser específico que se usa na litiasis”. En el reparto del quirófanos no se tuvo en cuenta este aspecto y este estaba ocupado por otra operación “que non necesitaba para nada ese láser e que se alongou moito, polo que a min non me operaron”. La vilagarciana, que asegura que el comportamiento de los sanitarios y del personal médico fue “excelente” en todo momento, denuncia abiertamente la falta de planificación a la hora de gestionar los recursos disponibles. Es por ello que, tras sufrir un ataque de nervios al enterarse de que su operación se suspendía y muy afectada por todo el periplo que la ha llevado hasta aquí presentó una nueva reclamación ante el Sergas y también lo hará ante el Valedor do Pobo.



La intervención en el riñón de esta vilagarciana está calificada como de prioridade “uno”, lo que estipula una espera máxima de 20 días que termina hoy mismo. De ahí que, salvo llamada de última hora, no se va a cumplir.



Cabe recordar que esta vecina de Vilagarcía vive con una bolsa conectada a la espalda tras una nefrostomía practicada de urgencia al sufrir una obstrucción de riñón mientras estaba de viaje en Turquía y tras más de un año de espera para ser intervenida de un cálculo. De esa primera operación a la que debería haber sido sometida desapareció de la lista de espera al extraviarse los papeles, según lo que le dijo el Sergas.