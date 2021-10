Los colegios Alfonso VII y San Clemente acogerán talleres de igualdad y educación afectiva

Las ANPA del colegio Alfonso VII y San Clemente de Caldas son las artífices de que tanto alumnado como los propios padres vayan a recibir a lo largo del curso formación e información sobre igualdad afectiva y efectiva. Las actividades se realizan bajo el marco del proyecto “Coeducación + Corresponsabilidad= Igualdad efectiva” y está financiado con fondos del Paco de Estado contra la violencia de género.



En total cada uno de los dos centros educativos imparte un total de ocho talleres en los que, entre otras cuestiones, se debate y reflexiona sobre el concepto de la violencia de género, sobre la educación afectivo-sexual o sobre los nuevos roles en familia.



La premisa no es otra que llevar la igualdad real no solo a los hogares y a las familias, sino también a la vida diaria del alumnado. Así pues en estos talleres se tratará el reparto de tareas en la casa o las diferencias entre sexo y género y la importancia de que ello no suponga ningún tipo de discriminación. También está prevista la proyección de la película “Toy Story 4” para trabajar la equidad de género entre hombres y mujeres.



El proyecto no solo va enfocado a los niños, sino también a las familias. De hecho se están realizando Escuelas de Familia con los asociados con charlas sobre la “Sexualidad en la red”, con José Torres para ofrecer a los padres pautas de prevención ante riesgos como el sexting o la sextorsión. Habrá otra acción con Carlos Vila y la educación afectivo-sexual y un tercero sobre co-responsabilidad en familia impartido por Gloria Fontán haciendo hincapié en los valores.