Los casos covid suben a 65 en el área y Durán insiste en que es necesario vacunarse

Fuera ya de la situación de emergencia sanitaria, pero con el ojo puesto en los datos. Los casos activos por coronavirus siguen subiendo en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y ayer, según los datos oficiales del Sergas, eran 65 los infectados de covid-19. Ninguno de ellos está hospitalizado, después de que el miércoles el último paciente ingresado en la UCI negativizara. Con la autocita abierta para aquellos que todavía no se han vacunado el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, hacía ayer un llamamiento a la solidaridad de la población para que “se vacunen en caso de que todavía no lo hayan hecho”. El regidor conservador indicó que “estamos subiendo en casos y en Vilanova son ya 7”. En este sentido recordó que “aunque es cierto que el covid viene para quedarse es importante que cuando sube cumplamos con las normas, usemos mascarilla y tomemos todas las medidas de precaución”.





Durán puso sobre la mesa los datos del municipio vilanovés y destacó que en materia de vacunación el 92 % “estamos vacunados”. Eso sí, hizo referencia a aquellos que todavía no lo están. “Algunos, muy pocos, es por motivos médicos transitorios y otros simplemente porque no han querido. A ellos me dirijo. Si no queremos seguir viviendo así toda la vida hay que vacunarse”. Añadió en este sentido que “tenemos gente en la UCI de este municipio por no haberse vacunado, pero no conozco a nadie que lo haya estado por hacerlo”.





Cabe recordar que en el punto de mira en cuanto a incidencia por covid está Caldas después de un brote importante registrado en el colegio Alfonso VII. Los últimos datos apuntan a 15 positivos detectados en los últimos 14 días. Uno más que ayer.