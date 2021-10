El Arxil impone su ley y gana el derbi en Fontecarmoa

El Mariscos Antón Cortegada perdió ayer en Fontecarmoa en el derbi ante el líder Arxil, que continúa su racha impecable en este inicio de Liga Femenina 2 con cinco victorias en sendos partidos, cortando la racha negativa de los últimos años en la competición ante las vilagarcianas. El Arxil demostró en Vilagarcía las razones de sus buenos resultados. Lo hizo en un partido igualado, en el que el Cortegada siempre tuvo que remar en contra y sobreponerse a la lesión de Lauren Loven el primer cuarto. A la americana del Cortegada se le quedó trabada la rodilla en un giro y no pudo continuar. Llevaba apenas cinco minutos en pista y un triple, y su equipo se quedó sin su producción, mientras que el rival rentabilizó al máximo los puntos de su americana Adams, máxima anotadora del derbi con 19.



En un partido a pocos puntos, justo lo que no quería Javi Nogueira, su equipo siempre estuvo en partido en la primera parte. Cuando se vio 6 abajo logró darle la vuelta y se fue al descanso con sensaciones no malas. Pero en la segunda parte la clave estuvo en el rebote, el Arxil consiguió muchas segundas opciones y abrió una brecha que aunque en un primer momento cerró el Cortegada, finalmente se disparó a la decena y fue irremontable. Sobre todo porque Sara Gómez, la jugadora sobre la que centró su defensa el intenso equipo pontevedrés, estuvo en pista 39 minutos. Al no tener descanso por la falta de Loven en la rotación exterior, la capitana tuvo fases del partido que se desgastó y su equipo lo sufrió. El Arxil, sin fisuras, dominante en el rebote y con los puntos de sus extranjeras, se llevó el gato al agua sin alaredes, pero con mucha sensación de solvencia.









MARISCOS ANTÓN CORTEGADA - 60 -67 CB ARXIL ad cortegada (14+13+16+17): Lauren Loven (3), Sara Gómez (11), Cris Loureiro (8), Lorena Castro (0), Teresa Sedlakova (4) - quinteto inicial - Zetlia Presas (12), María Centeno (0), Nuria Chorén (10), Mercy Wanyama (12).



arxil (17+12+19+19): Carla Fernández (0), María Lago (13), Heather Forster (12), Nerea Liste (10), Dunja Buzadzin (11) - quinteto inicial- Ruth Adams (19), Cristina Díaz Pache (2), Díaz (0), García Lesende (0), Moreiras Gomes (0).



árbitros: Clavería Sánchez y López Illán. Señalaron 19 faltas a las locales y 15 a las visitantes. Sin eliminadas.