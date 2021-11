El nuevo ambulatorio de Ribeira figura en el plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria

Ya se ha deshojado la margarita y Ribeira contará con un centro de salud de nueva construcción, que era la opción preferente y por la que se viene decantando la Consellería de Sanidade desde mediados de julio pasado, y ya se descartó la ampliación o reforma del actual inmueble. Así se contempla en el Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria dado de la Xunta, en el que figura la puesta en marcha de otros 36 ambulatorios y la ampliación o reforma de otros 14. La nueva instalación de la capital barbanzana aparece en la fase 1 -hay otra previa para actuaciones que ya iniciaron su tramitación- en el que se abordan otras 21 actuaciones que son consideradas más urgentes, como son también los de Caldas de Reis y O Grove, así como Porto do Son y Noia, entre otras.





La propia gerente del área sanitaria de Santiago-O Barbanza, Eloína Núñez, ya avanzó esa medida en la visita que realizó el pasado miércoles al Hospital do Barbanza para anunciar mejoras de equipamiento tecnológico y de instalaciones, cuando añadió que “no nos olvidemos de la estructura nueva que vamos a tener en Ribeira, que es ese centro de salud incluido en el plan funcional que tenemos que acometer, pues es prioritario en esta área”. Pese a ello, el alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, no parecía tenerlas todas consigo cuando manifestó que “para nós é importantísimo ampliar ese centro de saúde. Agradecemos que dentro do plan funcional da Xunta Ribeira figure, xunto a outros, como lugar prioritario. E a partir de aí ver como é a mellor forma, xa sexa ampliar, mellorar ou facer un novo”, dijo Ruiz.





Ese mismo día, el regidor local señaló que iban a tener una reunión -también tiene solicitada una entrevista con el conselleiro de Sanidade- para abordar ese asunto y que sean los técnicos quienes les digan cual es la mejor de las soluciones. Respecto a la nueva construcción del centro de salud reiteró su opinión, como viene haciendo desde agosto, de que, “evidentemente, o ideal sería que puidera estar no entorno do lugar no que está hoxendía”. Esa alternativa se sumó a otras opciones de parcelas céntricas que el Ayuntamiento sondea desde hace meses en el entorno del futuro auditorio y las inmediaciones del edificio que alberga los juzgados, así como solares emplazados en el entorno de la nueva comisaría, junto la urbanización Mirador de Padín y en la zona de Sidreiras.





Manuel Ruiz también dijo que los técnicos serán los que les digan cuales son las necesidades de un centro de salud con las características que debe reunir el de Ribeira para dar una buena atención. “A partir de aí, o Concello terá que poñerse as pilas, porque no tellado no que estarían as solucións é no noso, e non no da Consellería, que xa puxo todos os medios ao seu alcance para que sexa unha realidade”, concluyó.