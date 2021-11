El Concello anuncia que acabará las obras de Vilaxoán en 3 meses

El Concello de Vilagarcía anunció ayer que aprobará en la próxima junta de gobierno un aumento del presupuesto para terminar en un plazo de tres meses las obras del centro sociocultural y deportivo de Vilaxoán, donde tiene su sede el Club Remo, cuya directiva presentó su dimisión en bloque esta semana por el retraso en el acondicionamiento de su sede, que le impide desarrollar su actividad deportiva con normalidad cuando la temporada ya está en marcha.





El gobierno de Alberto Varela lamenta la decisión de la directiva que preside Gelo Tarrío y le pide que reconsidere su postura “tendo en conta a gran labor desenvolvida nos últimos anos e tantas veces así recoñecido polo goberno local e a propia Fundación de Deportes”.





La versión que ofrecen desde Ravella sobre los parones en las obras difiere de la que explicaron los dirigentes del club de remo. “O proxecto foi modificado en dúas ocasións”, dice el gobierno. La primera para “adaptalo aos usos deportivos previstos na concesión administrativa de Portos de Galicia”, titular de los terrenos. Y la segunda “a petición do propio club e da asociación veciñal. Eses cambios supuxeron unha ampliación presuposto do 23,4%”. El Club de Remo Vilaxoán sostiene que en ningún momento pidió ninguna modificación sobre la marcha del proyecto, ya que desde el principio en el mismo se recogía el acondicionamiento de un despacho en la planta superior donde se encuentran las calderas y el conducto para la recogida de agua en la planta baja.





Desde el Concello explican que las obras fueron paralizadas por primera vez en enero a instancias de Porto de Galicia y que comenzaron “de xeito efectivo en xuño de 2021”, fecha que no coincide con la versión del club, que fija su inicio en abril. La segunda paralización se produjo, según dicen desde el Concello, cuando “por parte dos veciños se reclamou, despois de iniciadas as obras, un almacén para o bar, un local auxiliar que, en principio, estaba previsto emprazar nunha pequena superficie do espazo dedicado a gardar as embarcacións, ao cal se opuxo o club”.





El Concello dice que el plazo para concluir los trabajos que llevan meses paralizados se estima en “en algo menos de tres meses” y que “o investimento pasará de 78.344 a 96.679 euros”. Desde Ravella lamentan “sinceramente os trastornos que todo este proceso leva causado ao club de remo, pero tamén aos propios veciños”. Ayer por la mañana se pusieron en contacto con los dirigentes del club para solicitar una reunión, a la que finalmente decidieron acceder los directivos “por respeto al alcalde”, y en la que se sentarán con el propio Alberto Varela y con el edil vilaxaonés José María González. Esta prevista para el próximo martes.





En las últimas horas clubes, remeros y entrenadores del banco fijo de toda Galicia y también de fuera de la comunidad se pusieron en contacto a través de múltiples mensajes con Rogelio Tarrío, para trasladarle mensajes de ánimo y apoyo, que elevan a todo el club vilaxoanés, que está inmerso en una temporada muy complicada al no disponer de una sede para poder llevar a cabo su actividad. Gelo Tarrío llevaba 8 años de presidente del CR Vilaxoán, y prácticamente dos décadas trabajando por el club en todas las facetas desde que este volvió a emerger con mucha fuerza.