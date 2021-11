La Xunta pide parcelas para nuevos centros de salud a Meis, O Grove, Ribeira y Caldas

La Xunta pide parcelas concretas a unos 28 ayuntamientos donde se contemplan futuros centros de salud. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, envió cartas a cada uno de estos concellos con tal objetivo. En la zona de Arousa, la administración gallega ha remitido misivas a los ayuntamientos de O Grove, Ribeira, Caldas y Meis.



Todos salvo este último estarían en fase 1 del plan para la creación de futuras infraestructuras de atención primaria. Quiere esto decir que se contempla antes la construcción, una vez se valoraron “circunstancias como a antigüidade dos actuais centros ou o seu estado de conservación, así como as carencias funcionais e operativas”. Meis se queda para la fase 2.



“Seguindo o procedemento habitual na posta en marcha destas infraestruturas, na misiva solicítase a pronta achega, por parte do concello, dunha parcela viable para axilizar o proceso administrativo de licitación de proxecto e obra e de posta en funcionamento do novo centro”, detallaban ayer desde el gobierno gallego.



La aprobación del plan autonómico, defienden, “facilita”, además, la “capacidade de previsión no necesario diálogo coas administracións locais para a posta a disposición das parcelas axeitadas e o inicio dos trámites urbanísticos”. Así pues, la Xunta traslada oficialmente lo que ya venía negociando con estos municipios: La necesidad de contar con un suelo adecuado.



Además, el Consello da Xunta aprobó la semana pasada un plan de infraestructuras que prevé 37 nuevos centros de salud y la ampliación de 14 existentes.