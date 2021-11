Localizan enseres del pescador en los fondos de la zona de O Carreiro donde desapareció

La tercera jornada de búsqueda de Manuel Cores, el vecino de Ribadumia que desapareció el domingo cuando practicaba la pesca deportiva en las rocas de O Carreiro, en O Grove, ha dado los primeros resultados.





Los buzos de los GEAS que se sumaron al operativo han localizado durante la mañana de ayer varios enseres del pescador. Concretamente otra de sus cañas de pescar y el cesto para guardar las capturas que se encontraron a unos 9 metros de profundidad en la misma zona en la que se perdió la pista de Manuel Cores y donde el domingo ya se había dado con una caña que estaba apoyada entre las rocas.





Según informan los medios de emergencias que participan en las labores, la aparición de estos objetos en el mismo lugar, les hace pensar que el cuerpo del pescador también podría estar en las proximidades si las fuerzas de las mareas de los últimos dos días no lo arrastró.





La jornada de ayer comenzó pasadas las 8 de la mañana con prácticamente los mismos medios que en el día anterior, y se intensificó además bajo el agua con los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.





También por la tarde se contó con la colaboración de los drones de la Axega 112 de la Xunta.





Las condiciones del mar fueron ayer algo más favorables, pero el oleaje dificultó las tareas de búsqueda en una tarde en la que tampoco se ha podido dar todavía con el cuerpo de Manuel Cores. Su familia permaneció un día más en la zona rocosa donde desapareció el ribadumiense con la esperanza de encontrar lo antes posible el cuerpo de Manuel, y pidieron que no se cesase en su búsqueda. Fueron ellos quienes dieron la voz de alarma al no tener noticias del hombre que salió de su casa el domingo a la mañana para ir a pescar y, al no regresar para comer, se desplazaron hasta la zona localizando su coche y la caña.





En el amplio operativo, que se extendió hasta la última hora de la tarde, participaron por tierra los efectivos de Emerxencias de O Grove, Protección Civil de Ribadumia, Policía Local y Guardia Civil, y también se mantuvo la búsqueda por vía marítima, con la Salvamar Sargadelos y la patrullera de la Guardia Civil “Mar Laredo”, por aire con el Pesca 1 de Gardacostas de Galicia y los drones de la Axega, y de manera subacuática con los buzos con base en A Coruña. Asimismo, Salvamento Marítimo mantiene activo un radioaviso por el que se solicita a los barcos de la zona que extremen vigilancia y reporten cualquier avistamiento.





El dispositivo de búsqueda continúa esta mañana con la colaboración de los buzos de Salvamento Marítimo y de los GEAS para revisar de nuevo los fondos marinos de la zona.