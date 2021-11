Podemos acusa al gobierno local de “falta de claridade” sobre la gestión del nuevo VaiBike

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila acaba de registrar una pregunta al gobierno local sobre la estimación de la licitación de la gestión del VaiBike, después de que esta semana se sacase a concurso el suministro de bicicletas y estaciones. Los morados quieren conocer también los plazos que se manejan para la puesta en marcha del servicio.





“Despois dunha licitación baleira, o goberno local volve a sacar a concurso o subministro de equipamentos de VaiBike e o anuncia como unha ampliación, cando fai moito tempo que o VaiBike é un absoluto fracaso”, asegura la edil de Podemos, María de la O Fernández González, que señala que “pasamos dun servizo de nefasta xestión a un que non se sabe como se vai xestionar e canto nos vai custar”. Desde la formación señalan que “son moitas dúbidas” las que genera el pliego. “Se temos en conta o que tarda este goberno entre que anuncia unha licitación e a adxudica, moito nos tememos que non estea activo para este verán”, señala Fernández Además, Podemos lamenta que “o goberno local considere que a competitividade para as empresas supoña eliminar dúas bicicletas con cadeiras de rodas e o sistema de ancoraxe das mesmas para o resto”, y señalan que así el servicio “será menos accesible”. Además, echan en falta las características de las estaciones o la mención de elementos que faciliten el mantenimiento, como columnas de lavado y reparación. Podemos reitera su apuesta por la gestión directa del servicio.