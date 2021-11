2050 o así

Que dice Ortúzar, el presidente del PNV, que Euskadi será “una nación europea” en 2050. Una referencia temporal lo suficientemente amplia como para que sean pocos los que logren confirmar si esta predicción se cumple o no. De ahí, esa afición por la prospectiva a largo plazo: puedes profetizar casi lo que quieras, que, total, suponiendo que algún cuasi centenario recuerde lo que dijiste, nadie te va a echar en cara que te equivoques.



La prospectiva es una manera de huir del presente, aunque otros, algún ex asesor presidencial por ejemplo, gocen especulando con lo que vaya a ocurrir en tiempos más cercanos, digamos en las próximas elecciones.



El valor de lo que digas de cara al futuro es escaso, aunque muchos, quizá por falta de otra cosa, simulan tomar en cuenta esas especulaciones. El propio president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha situado el referéndum de autodeterminación en Cataluña en el año 2030, que también es horizonte lo suficientemente lejano como para que, en el entretanto, ocurra cualquier cosa que podamos imaginar.



O muchas cosas, dada la aceleración en la que vivimos embarcados: ¿quién iba a imaginar hace cinco años todo lo que iba a ocurrir hasta aquí y ahora?



Por ir en concreto a lo de Ortúzar, hace bien el líder nacionalista situando sus planes tan lejos como a mitad de siglo. Entre otras cosas, porque el porcentaje de independentistas en el País Vasco se ha reducido, dicen los eusko barómetros, a poco más del veinte por ciento de la población.



Y en cuanto al ‘plan 2050’que un día, hace no mucho, nos presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya digo: no creo que él esté por entonces en el palacio de La Moncloa para corroborar todo lo que en el plan se dice, aunque me temo que de aquel tocho, que tan orgullosamente dieron a la luz, casi nadie se acuerda ya de nada.



Lo primero es vivir, luego filosofar y solo después habrá llegado la hora de los profetas.



Que siempre acaban siendo llevados a quién sabe dónde metidos en un carro de fuego.



