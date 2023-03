Arosa y Leixoes homenajean a Cambre en el "Cidade Vilagarcía", que traerá al Barça

El Arosa presentó en el Pazo de Rubiáns el IX Torneo Internacional Benxamín Cidade Vilagarcía, que vuelve tres años después con un formato de fase previa en Semana Santa (40 equipos) y la fase final en el primer fin de semana de junio con grandes clubes de la península. A Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Sporting de Portugal, FC Porto, Sporting de Braga, RC Celta y RC Deportivo se suma el FC Barcelona, anunciado durante el acto en forma de sorpresa a los niños benjamines del Arosa que también jugarán el evento. Y el Leixoes portugués, que estuvo representado por su vicepresidente Júlio Lourenço y su coordinador de la cantera, José Manuel Ferreira. Henrique Calisto, en representación de la ciudad de Matosinhos, también se desplazó a Vilagarcía para respaldar al padrino de esta edición, Juan "Nito" Cambre.

El acto sirvió de emotivo homenaje al carrilexo. Uno de los mejores futbolistas que dio la cantera arlequinada y que jugó dos temporadas en el Leixoes, disputando la Copa de la UEFA (Ferias) en 1964 antes de colgar las botas prematuramente a los 20 años.

Cambre, arropado por su familia, recibió una distinción y una camiseta del Leixoes de manos de su vicepresidente. "Crecí escuchando a mis abuelos las historias del Leixoes de Cambre", dijo Lourenço, "sé la historia y la trascendencia de Cambre", en alusión a lo que costó en su día su traspaso, cerca de un millón de pesetas hace casi sesenta años. "Crecí escuchando esas historias, que nos hacen revivir, que nos fortalecen. Gracias por traernos aquí. Muchas gracias Cambre por ser parte del Leixoes", dijo emocionado el vicepresidente del club de Matosinhos, que le entregó también una distinción especial que "pocas personas del Leixoes tienen".

El padrino reconoció que "Portugal es mi segundo país. Le tengo un gran cariño al Leixoes", y recordó sus dos temporadas en el Estadio do Mar. "Me llamaban o meninho porque era el más joven de la plantilla".

En el Pazo de Rubiáns no solo se presentó un torneo de base internacional que generará un importante retorno económico para la ciudad. Fue un primer paso para "estrechar relaciones entre dos ciudades" y dos clubes, dijo Henrique Calisto, que recordó que Cambre jugó en un "equipo de época", de los mejores Leixoes de la historia.

El padrino también recibió una camiseta de la Selección Gallega de manos del vicepresidente Jose Manuel Fernández, y es que carrilexo fue un caso atípico ya que fue a la Selección en sus tres años de juvenil.

Henrique Calisto, junto a Júlio Lourenço del Leixoes, hizo entrega de un libro de las fiestas de Matosinhos a Cambre en presencia de Lucía Chazo



La responsable de comunicación del Arosa, Lucía Chazo, fue la encargada de conducir el acto. A sus 19 años estuvo brillante. Tras dar paso a un vídeo con mensajes de los exjugadores del RC Celta Sergio Álvarez y Michu, actual director deportivo del Burgos, y también de Pablo Coira y Míchel Sagado, la presentadora charló con Manolo Abalo. "A idea con este torneo, superior a outros anos, é devolverlle á cidade todo o que nos da durante o ano. E tamen que os nosos benxamíns disfruten de xogar contra grandes equipos", dijo el presidente. El Arosa agradeció el apoyo institucional y privado para llevar a cabo el torneo.

Por parte de la Secretaría Xeral para o Deporte estuvo Daniel Benavides, que puso en valor el esfuerzo que realiza el Arosa. "Galicia e o deporte está en débeda con persoas como Manolo". Benavides tuvo palabras para Lago, exjugador del Arosa, y que estuvo en el acto junto a Álex Otero, coordinador de la cantera del Celta.

Por parte de la Diputación, la grovense Noemí Outeda agradeció también al Arosa su trabajo y habló del impacto turísitico del evento, recordando la apuesta de la Diputación por el deporte base. "As Insitucións temos a obriga de colaborar".

Tanto Lucía Chazo como el alcalde Alberto Varela se acordaron de Ramiro Carregal, socio de honor del Arosa y patrocinador del torneo, que no pudo acudir al acto.

Cambre, junto al alcalde Alberto Varela y al presidente del Arosa, instantes antes del inicio de la presentación en el Pazo de Rubiáns / Gonzalo Salgado



El alcalde Alberto Varela fue el último intervenir en un salón con unas sesenta personas. Dio la bienvenida a los representantes de Leixoes y Matosinhos, "esta é a vosa casa, moitísimas grazas por vir", tamén agradeció la presencia de instiuciones y patrocinadores. Y por su supuesto dio las gracias al Arosa "que ten a mellor canteira de Galicia, porque con menos recursos que Celta ou Deportivo é a envexa de toda Galicia". El alcalde entregó una camiseta del Arosa a Cambre, "historia viva do deporte de Vilagarcía" y figura clave en el hermanamiento de ambas ciudades. Y animó a los benjamines del equipo anfitrión, algunos de ellos presentes, a disfrutar del campeonato.