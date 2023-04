El ascenso tendrá que esperar

No pudo ser. El Arosa perdió en Vilalba 2-1 y el Fabril, que ganó en O Barco, se proclamó campeón de liga logrando el ascenso directo a Segunda RFEF. El equipo de Luisito peleará por el otro billete de ascenso en el play-off, que iniciará la próxima semana en O Couto ante la UD Ourense. El desenlace liguero no fue el esperado. El Arosa no fue el de las últimas jornadas, al menos en la primera parte, y lo pagó caro porque el Vilalbés hizo un partido serio y se lo llevó al final con la ayuda arbitral en un penalti más que dudoso por mano. Una jugada parecida a la que minutos antes sucedió en el otro área, pero el criterio fue diferente. El Arosa, subcampeón, cierra la liga después de treinta partidos con un solo penalti señalado a favor. Un dato inédito en toda su historia.



Luisito repitió once de inicio y también dibujo. El Arosa salió con un 3-4-3 con carrileros, pero sin arriesgar tanto en el posicionamiento avanzado como en los últimos partidos. El Vilalbés, con su 4-2-3-1, sujetó bien en defensa al Arosa en la primera parte. Los chairegos no tuvieron dificultades para progresar gracias a la actividad de espaldas del delantero Santi Gegunde, que hizo mucho daño a la zaga visitante. El partido, sobre un terreno de juego en perfectas condiciones y muy rápido debido a la lluvia, empezó con alternancia en el dominio del juego. Un centro de Buyo que atrapó Táboas fue el primer aviso local. El Vilalbés estaba mejor en el partido y el centro del campo visitante no era capaz de imponerse. Pese a ello el Arosa tuvo una ocasión para el 0-1. Iñaki, otra vez con una marcha más en la mediapunta, abrió a la derecha a Pedreira, cuyo centro remató por encima del larguero Sylla tras el resbalón de un defensa.



El partido se estaba jugando más en campo del Arosa. Los locales triangulaban con Santi Gegunde siempre como vértice avanzado. Marcos Álvarez llegó hasta la cocina en el minuto catorce, pero su centro abajo también los atrapó Táboas. En el 21 llegó el 1-0 en una jugada de saque de banda. De nuevo Gegunde la ganó de espaldas y le dio continuidad con Javi Varela, que entrando en área pasó a la izquierda a Álex Pérez. El ex del Fabril y Choco lanzó a portería, el balón dio en la bota de Pedreira y dejó a Táboas sin opción de detener la pelota.



La afición visitante, más de trescientas personas que poblaron una de las gradas de A Magdalena, empezó a animar más todavía al equipo, buscando una reacción. Pero al Arosa le costó mucho en la primera parte. Apenas encontró situaciones para desorganizar a su rival y llegar en ventaja. Los centros laterales fueron el único camino. Pero salvo uno de Iñaki que se envenenó y casi se cuela directamente en la portería, el bagaje ofensivo del Arosa en la primera parte fue escaso. Los vilagarcianos se fueron al descanso con todo muy abierto en la lucha por el título, ya que en Calabagueiros Barco y Fabril empataban sin goles al ecuador. Un gol en ambos campos lo podía cambiar todo.



En el descanso Luisito dio entrada a Sandá por Julio. Cotilla adelantó su posición al carril izquierdo y Vidal retrasó la suya a la línea de tres defensiva. Nada más empezar la segunda parte el Arosa tuvo una llegada en una acción que le ganó Sylla a Buyo. Remató Iñaki entrando en área y taponó un defensa. El Vilalbés en la segunda parte se echó atrás, bien organizado a nivel defensivo. El Arosa pidió penalti por mano de un defensa en un centro de Pedreira que atacó Cotilla, pero el árbitro vigués Álvarez Calderón dejó seguir.



El Arosa tuvo su gran ocasión en el partido a la hora de juego. Lanzó un córner Pedreira y remató de cabeza Iñaki en el primer palo. El portero Santomé sacó el balón de la escuadra en un “paradón”. Un minuto después el Arosa tuvo otra en transición, que finalizó Sandá con un disparo desviado desde la frontal.



Mediada la segunda parte el equipo de Simón Lamas empezó a generar ocasiones muy claras. Primero una doble de Álex Pérez, que salvó Táboas, y Gegunde, cuyo disparo con mucha intención no cogió puerta. Después una de Álex Pérez tras robarle el balón a Táboas, pero salvó de forma milagrosa Pacheco.



El gol del Fabril en O Barco dejaba al Arosa contra las cuerdas en el último cuarto del duelo. Luisito arriesgó con un doble cambio, dando entrada a Losada y Fajardo. A falta de diez minutos el Arosa logró el empate en una dejada de Sylla para el juvenil Losada, que no perdonó desde el punto de penalti. El equipo vilagaciano volvía a estar a un gol en ambos campos del título, pero las esperanzas se desvanecieron muy pronto. Solo unos instantes después del 1-1 el árbitro señaló penalti en una acción por una supuesta mano de Pacheco en área visitante, pese a las protestas del Arosa y su afición. Pablo Rey hizo el 2-1 y acabó con las opciones de título del Arosa, que lejos de bajar los brazos se volcó hasta el final en busca del empate, gozando de varias ocasiones. El equipo, despedido por una ovación de la que ha sido la mejor afición de la categoría, tendrá que buscar el salto de categoría por la vía del play-off. Tres eliminatorias le separan de Segunda RFEF. l