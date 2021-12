Sanxenxo y Portonovo firman un empate amargo en el derbi

El Xuventú Sanxenxo y el Portonovo firmaron tablas en Baltar de Arriba en un partido que no permite a ninguno de los dos equipos dar un salto en la clasificación. El conjunto visitante se adelantó en la primera mitad gracias a un cabezazo de Carlos Martínez, mientras que los locales nivelaron la contienda en la recta final de la segunda parte por medio de Marwan.



Los primeros 45 minutos se desarrollaron sin goles. Ninguno de los dos conjuntos se hizo con el dominio del partido, aunque el Portonovo consiguió hacer con una mayor cuota de posesión de balón. El Xuventú Sanxenxo, mientras, esperó replegado a la espera de salir al contragolpe.



Tras el paso por vestuarios, el Portonovo se adelantó en el marcador en el minuto 56 tras una buena acción colectiva y un central lateral que acabó rematando de cabeza a la red Carlos Martínez. El conjunto visitante tuvo una opción para ponerse 0-2 en un mano a mano pero la desperdició.



A partir de ahí, el Sanxenxo comenzó a crecer y a sacar partido de las pérdidas y la precipitación en la salida de balón del Portonovo. Y ya en el minuto 84, Marwan consiguió el gol del empate en otro remate tras un centro lateral mal defendido por el cuadro visitante.



Todavía quedaban minutos para que alguno de los dos equipos tratara de mover el marcador a su favor, pero no hubo más goles en Baltar de Arriba tras un encuentro igualado en ocasiones y aproximaciones al área rival.



El empate mantiene al Xuventú Sanxenxo y al Portonovo igualados a nueve puntos en la parte baja de la clasificación. Además, el resultado no contenta a ninguno de los dos equipos, ya que ven como aumenta la distancia respecto al quinto puesto, que otorga la permanencia automática.





SANXENXO 1- 1 PORTONOVO Xuventú Sanxenxo: Velay; Brais Parada, Adrián Muelle (Marcos Aragunde, min.73), Javi Nogueira, Martín Rey (Rodrigo Lijó, min.65), Fiti, Iñaki Baulde, Marwan, Félix, Pichi, Aarón Paredes (David Quintela, min.73).



Portonovo: José Manuel; Eloy Rosal, Tori, Iván Renda, Hugo Soto (Mateo Parada, min.88), Bugallo (Pablo Rodríguez, min.80), Marcos, Dieguito, Carlos Martínez, Abraham Rodríguez (Yago González, min.85), Cissoko.



goles: 0-1, min.56: Carlos Martínez. 1-1, min.84: Marwan.



árbitro: Gándara Bello (A Coruña). Mostró tarjeta amarilla a Fiti, del Xuventú Sanxenxo, y a Tori, del Portonovo.